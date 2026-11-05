星展银行：Grab新加坡与马来西亚业务价值已超其股价

BROKERS’ TAKE

然而，Macquarie Equity Research的看法则更为谨慎，将其目标价下调近8%

DBS Group Research表示，Grab在新加坡和马来西亚的业务价值约为每股3.07美元，较其约2.90美元的股价高出约6%。 图片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】DBS Group Research表示，仅Grab在新加坡和马来西亚的业务价值就已超过其当前股价。该研究机构认为，这家电召载客与食品外卖集团近期的股价疲软可能已反应过度。

在Grab公布第三季度业绩后，DBS于周二（11月3日）发布的一份研究报告中估计，其新加坡和马来西亚业务的价值约为每股3.07美元，比周一约2.90美元的股价高出约6%。

这只在纳斯达克上市的股票周一收于2.86美元。在该公司公布业绩后，其股价于周三回升至3.36美元。

该估值并未计入其在印度尼西亚、越南、菲律宾和泰国业务的价值。

DBS Group Research的分析师Sachin Mittal表示：“仅新加坡、马来西亚业务和净现金的价值就达到每股3.23美元，高于Grab的股价。”

据估计，新加坡和马来西亚占Grab 2027财年预测收入的58%，并贡献了约一半的调整后税息折旧及摊销前利润 (Ebitda)。DBS的估值是基于新加坡、马来西亚和印度尼西亚将承担集团所有区域企业成本的假设得出的。

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若计入印度尼西亚的调整后Ebitda，预估价值将升至每股3.67美元，比当前股价高出26%。

DBS还强调了Grab强劲的盈利表现。2026年第三季度的调整后Ebitda同比增长73%，超出市场预期23%。

Grab还报告称，这是其所有三大业务部门首次在同一个季度实现盈利。

业绩公布后，该集团将其2026全年调整后Ebitda指引从之前的7.2亿美元至7.4亿美元，上调至7.9亿美元至8亿美元之间。

Mittal表示：“Grab目前的股价为任何下行风险留下了足够的缓冲空间。”

DBS还指出，市场对Grab估值的负面重估反应过度，并指出该公司的预测非公认会计原则 (non-Gaap) 每股收益市盈率不到12倍，而Sea则为16倍。

DBS还预计，在2026财年至2028财年期间，Grab的non-Gaap每股收益年增长率将达到22%，略高于Sea公司21%的预测增长率。

盈利能力改善

DBS维持对Grab的“买入”评级和5美元的目标价。

与此同时，CGS International (CGSI) 的分析师Jacquelyn Yow和Then Wan Lin将其目标价从4.60美元上调至4.70美元，并维持“增持”评级。

他们指出，Grab的金融服务业务盈利能力有所改善，该业务在第三季度首次录得1200万美元的季度调整后Ebitda正值。

贷款总额同比增长两倍，达到27.1亿美元。即使不计Superbank的贡献，贷款额也增长了115%，表明Grab现有金融服务生态系统中的需求持续强劲。

CGSI预计，Superbank的并表以及Grab数字银行业务的增长将支持盈利进一步改善。该机构还认识到，计划收购“先买后付”服务提供商Atome的交易存在潜力，该交易预计将于2027年第三季度完成。

与此同时，Grab的外卖业务第三季度调整后Ebitda同比增长58%，达到1.23亿美元。在广告收入增加和运营效率提高的推动下，其调整后Ebitda利润率同比上升65个基点至2.7%。

然而，CGSI预计，随着Grab增加在司机激励和营销方面的支出，第四季度的利润率将会有所放缓。

Macquarie Equity Research也持类似更为谨慎的看法，将其目标价从5.55美元下调近8%至5.12美元，同时分别将2026财年、2027财年和2028财年的盈利预测上调10%、上调3%和下调3%。

尽管如此，该机构仍维持对Grab的“跑赢大市”评级。

该券商预计，节假日期间较高的营销支出将对外卖业务的利润率构成压力，而司机供应趋紧可能导致第四季度激励措施增加，移动出行业务利润率下降。

Macquarie Equity Research的分析师Zhi Wei Foo表示：“我们认为，Grab是东南亚中产阶级对按需服务消费增长的直接体现。我们相信，作为拥有经验丰富的管理团队的市场领导者，Grab已做好充分准备，有望实现盈亏平衡并抓住增长机遇”。