Granite Asia泛亚洲私募信贷基金募资超5亿美元目标

DBS私人银行在最新一轮融资中成为投资者

高级管理合伙人Jenny Lee表示，引入新的合作伙伴增强了Granite Asia提供综合融资方案的能力。 图片来源：GRANITE ASIA

[新加坡] 多元资产公司Granite Asia宣布，其泛亚洲信贷基金Libra Hybrid的募资额已超过5亿美元的目标。

除了机构投资者，新加入的投资者还包括DBS私人银行和一家保险公司。该基金的基石投资者包括马来西亚主权财富基金国库控股（Khazanah Nasional）、印尼投资局（Indonesia Investment Authority），以及通过其Aranda Principal Strategies平台进行投资的淡马锡（Temasek Holdings）。

Granite Asia表示，最新一轮的融资反映出，投资者对亚洲中端市场的融资缺口越来越感兴趣。

其高级管理合伙人Jenny Lee表示：“我们欢迎银行业和保险业的合作伙伴加入，这增强了我们提供从股权到信贷等全面融资方案的能力，同时我们也将继续秉持定义Granite Asia的严谨纪律和长期合伙业务理念。”

自2025年启动以来，Libra Hybrid已执行八笔交易，完成两次退出，并向投资者进行了收益分配。

该基金投资的领域包括先进制造业、消费和医疗保健——这些领域都受益于亚洲的结构性增长动力和长期基本面。

Granite Asia的管理合伙人兼私募信贷主管Ming Eng指出：“我们继续看到，那些正在经历转型增长、加强供应链、拓展新市场或通过技术实现现代化的公司，对私募信贷和混合资本有着强劲的需求。”