保险回报走强，大东方第二季度净利增长一倍至5.032亿新元

宣布派发半年中期股息，每股0.35新元

上半年，股东应占净利从去年同期的5.937亿新元增至8.495亿新元，增幅为43%。 照片：大东方

【新加坡】 大东方控股 (Great Eastern Holdings) 于周五（7月31日）公布，截至2026年6月30日的第二季度净利猛增103%，从去年同期的2.482亿新元增至5.032亿新元。

大东方表示，这主要得益于更高的保险业务营运利润，这得益于其有效保单组合的持续盈利，以及良好的业务基本面。此外，由股市引领的更强劲的投资表现也推动了增长。

第二季度加权新销售总额同比增长13%，从去年同期的3.635亿新元增至4.113亿新元。

这一业绩表现得益于客户需求的持续强劲，以及各分销渠道生产力的提高。

第二季度新业务内含价值增长25%，从1.677亿新元增至2.099亿新元。这得益于更高的销售额和更有利的产品组合。

公司宣布派发半年期一级免税股息，每股0.35新元，较2025财年支付的末期股息增长17%。该股息将于2026年8月28日派发。

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截至2026年6月30日的上半年，股东应占净利从去年同期的5.937亿新元增至8.495亿新元，增幅为43%。

上半年加权新销售总额增长15%至8.132亿新元，而新业务内含价值则增长28%至4.053亿新元。

大东方集团首席执行官 Greg Hingston 表示：“大东方的核心保险业务在上半年表现强劲，保险业务营运表现稳健，并得益于第二季度投资表现的提振。”

对于在母公司华侨银行 (OCBC) 试图将该保险公司除牌但未成功时选择坚守的少数股东而言，这一强劲业绩证明了他们的决定是正确的。

2025年6月，华侨银行向大东方的股东提出有条件的退市献议，以每股30.15新元的价格，收购其尚未持有的6.28%股份，总值9亿新元。

次月，在特别股东大会上，出席并投票的少数股东中约有63.49%投票赞成华侨银行的有条件退市献议，但这未达到通过该决议所需的75%门槛。

在此一年多前，华侨银行曾首次通过自愿无条件全面献议的方式，以每股25.60新元的价格对大东方提出私有化收购。

周四，大东方的股价收于21.50新元，下跌0.1%，即0.02新元。