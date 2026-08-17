GXS推出新款现金返还信用卡，进军信用卡市场

持卡人可直接在GXS应用程序内，将其信用卡即时绑定至Grab应用程序。

【新加坡】GXS银行于周一（8月17日）推出了一款信用卡，目标客户为新加坡的信用卡用户。该卡提供无上限的现金返还，但前提是每月最低消费须达到500新元。

GXS信用卡与GXS FlexiCard不同，前者的申请资格要求为年收入至少3万新元。而FlexiCard则没有最低收入要求，但信用额度为500新元。

GXS零售业务集团主管Jenn Ong表示，此举旨在让这家数字银行更好地满足客户的各种需求。

她表示：“在我们所有的产品方案中，现金回赠一直是客户明确表示他们想要的功能。但同时，我们也不想仅仅推出一个普通的现金回赠产品。”

GXS的新信用卡充分利用其母公司的优势，在Grab上符合条件的交易可获得高达10%的GrabCoins返利，支付Singtel账单及进行任何其他交易则可获得1.75%的返利。持卡人可直接在GXS应用程序内，将其信用卡即时绑定至Grab应用程序。

Ong表示，在整合母公司资源方面，为Grab交易提供GrabCoins返现是最合理的选择。客户也可以在Grab应用程序中申请GXS信用卡，这家数字银行正借此利用母公司的生态系统来吸引潜在客户。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

GXS集团首席执行官Lai Pei-Si表示：“除了Grab和Singtel提供的资源、支持和网络之外，我们从生态系统数据中获得的洞察，也使我们能够创造出能无缝融入Grab和Singtel用户旅程的产品和体验。”

凭借这款信用卡，GXS正式进入了信用卡领域，时间上晚于其在新加坡的数字银行竞争对手，后者已经推出信用卡有一段时间了。Lai认为，这并非延迟，而是遵循该数字银行既定的产品路线图。

Lai说道：“我们确实希望确保为合适的用户群体设计出合适的信用卡，我们花时间去了解用户的需求，以确保我们为客户推出的，是最贴合他们需求的信用卡。”

她表示，GXS有足够的数据表明，Grab或Singtel的客户希望拥有这样一张提供现金返还奖励的信用卡。该数字银行正在尽可能地简化流程，包括在其应用程序中设置一个现金返还追踪器，可在每笔交易后显示所获得的返还金额。

当前的重点是让人们申请GXS信用卡，并说服他们使用该卡进行消费。

Ong说道：“对我们来说，当客户将他们所有的消费都通过这张卡进行时……那就是成功。”