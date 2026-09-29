GXS银行希望增加有抵押贷款，目标锁定二手车市场

其汽车贷款产品于9月9日向Grab司机推出，目前正与消费者进行Beta测试。

GXS零售银行业务集团负责人Jenn Ong表示，汽车贷款是该银行较容易进入的细分市场之一。 照片来源：GXS

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[新加坡] GXS银行的目标是，到明年让有抵押贷款占其贷款组合的一半。这家数码银行正扩展到汽车融资领域，以使其目前偏重于无抵押贷款的资产组合多元化。

GXS零售银行业务集团负责人Jenn Ong表示：“我们不希望在无抵押贷款上过度杠杆化。”

“到明年，我们将增加有抵押贷款业务，使其占到我们贷款组合的50%。”