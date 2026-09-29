The Business Times
business-time-50

GXS银行希望增加有抵押贷款，目标锁定二手车市场

其汽车贷款产品于9月9日向Grab司机推出，目前正与消费者进行Beta测试。

Benjamin Cher

Benjamin Cher

Published Tue, Sep 29, 2026 · 05:45 PM
    • GXS零售银行业务集团负责人Jenn Ong表示，汽车贷款是该银行较容易进入的细分市场之一。
    • GXS零售银行业务集团负责人Jenn Ong表示，汽车贷款是该银行较容易进入的细分市场之一。 照片来源：GXS

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    [新加坡] GXS银行的目标是，到明年让有抵押贷款占其贷款组合的一半。这家数码银行正扩展到汽车融资领域，以使其目前偏重于无抵押贷款的资产组合多元化。

    GXS零售银行业务集团负责人Jenn Ong表示：“我们不希望在无抵押贷款上过度杠杆化。”

    “到明年，我们将增加有抵押贷款业务，使其占到我们贷款组合的50%。”

    此翻译对您是否有帮助？

    GXS BankLoansCars

    TRENDING NOW

    From shy teenager to outspoken philanthropist, Chloe Tong has come a long way.

    Grab CEO’s wife Chloe Tong on life with Anthony Tan and finding her purpose

    Tuas Road Viaduct’s phase two will extend the viaduct at its western and eastern ends, and will link Pioneer Road, Tuas South and Tuas Port.

    Hwa Seng Builder, two China companies win S$1.2 billion Tuas Road Viaduct phase two contracts

    Ang’s San Miguel holds nearly 25% of Luzon’s installed capacity and Lopez’s First Gen accounts for 12%.

    Deal between tycoon friends sparks scrutiny of Philippine power sector

    Between May 2024 and July 2026, around two-thirds of the estimated 640 tankers loaded at the Westridge Marine Terminal in Vancouver arrived in Asia.

    Canada is upping oil flows to Asia, but South-east Asia’s refineries aren’t ready to handle them yet

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More