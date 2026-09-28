赫锋集团创始家族出价每股0.64新元，寻求将公司私有化
该家族称，交易流动性低和合规成本不断增加是其寻求退市的原因。
- 供应高档瓷砖、石材和卫浴洁具的赫锋集团表示，在过去十年中未曾利用新加坡的股权资本市场筹集资金。 照片：《商业时报》资料图
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 建筑材料供应商赫锋集团 (Hafary Holdings) 的创始家族正着手将公司私有化，理由是交易流动性低和合规成本不断增加。
根据周一（9月28日）提交给交易所的文件，赫锋集团首席执行官 Low Kok Ann 及其家族已提出每股0.64新元的现金收购要约。
该收购要约通过投资工具 23 Capital 提出，较该股上周五0.61新元的收盘价有4.9%的保费，较其12个月成交量加权平均价有近20%的保费。
在此消息公布前，赫锋集团的股票已于周一上午开市前暂停交易。
Low 氏家族，包括非执行董事 Low See Ching 和 Low Bee Lan，共控制公司39.14%的股份。他们已获得持有50.82%股份的大股东 Hap Seng Investment Holdings 的不可撤销承诺。
两者合计持有89.96%的股份，已接近将公司私有化所需的90%门槛。
大华银行 (UOB) 担任此次收购的独家财务顾问。
供应高档瓷砖、石材和卫浴洁具的赫锋集团表示，在过去十年中未曾利用新加坡的股权资本市场筹集资金。相反，公司一直依赖银行贷款等替代融资渠道为其运营提供资金。
与此同时，该公司的股票交易一直相当清淡。在收购要约发布前的12个月里，赫锋集团的日均成交量仅为32,359股，占其总股本的不到0.016%。
要约方表示，对于因股票流动性不足而被套牢的散户投资者而言，此次现金收购要约提供了一个无需支付经纪佣金的直接退出机会。
该要约将从9月28日的要约日期起开放至少28天以供接纳。
私有化后，Low 氏家族期望能获得更大的管理灵活性，以应对不断变化的市场条件并优化资源，而无需承担上市公司的审查和合规成本。
赫锋集团于2009年12月在新加坡交易所 (SGX) 凯利板上市，并于2013年6月转至主板。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
Genting Singapore trails MBS, but helps anchor Malaysian parent group’s finances
Siti Hasmah, wife of Malaysia’s ex-PM Mahathir, dies aged 100
He built the Vingroup empire. Now South-east Asia’s richest man is handing some key roles to his sons
Why US midterm elections could power the next stock market rally