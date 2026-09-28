赫锋集团创始家族出价每股0.64新元，寻求将公司私有化

该家族称，交易流动性低和合规成本不断增加是其寻求退市的原因。

供应高档瓷砖、石材和卫浴洁具的赫锋集团表示，在过去十年中未曾利用新加坡的股权资本市场筹集资金。 照片：《商业时报》资料图

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[新加坡] 建筑材料供应商赫锋集团 (Hafary Holdings) 的创始家族正着手将公司私有化，理由是交易流动性低和合规成本不断增加。

根据周一（9月28日）提交给交易所的文件，赫锋集团首席执行官 Low Kok Ann 及其家族已提出每股0.64新元的现金收购要约。

该收购要约通过投资工具 23 Capital 提出，较该股上周五0.61新元的收盘价有4.9%的保费，较其12个月成交量加权平均价有近20%的保费。

在此消息公布前，赫锋集团的股票已于周一上午开市前暂停交易。

Low 氏家族，包括非执行董事 Low See Ching 和 Low Bee Lan，共控制公司39.14%的股份。他们已获得持有50.82%股份的大股东 Hap Seng Investment Holdings 的不可撤销承诺。

两者合计持有89.96%的股份，已接近将公司私有化所需的90%门槛。

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大华银行 (UOB) 担任此次收购的独家财务顾问。

供应高档瓷砖、石材和卫浴洁具的赫锋集团表示，在过去十年中未曾利用新加坡的股权资本市场筹集资金。相反，公司一直依赖银行贷款等替代融资渠道为其运营提供资金。

与此同时，该公司的股票交易一直相当清淡。在收购要约发布前的12个月里，赫锋集团的日均成交量仅为32,359股，占其总股本的不到0.016%。

要约方表示，对于因股票流动性不足而被套牢的散户投资者而言，此次现金收购要约提供了一个无需支付经纪佣金的直接退出机会。

该要约将从9月28日的要约日期起开放至少28天以供接纳。

私有化后，Low 氏家族期望能获得更大的管理灵活性，以应对不断变化的市场条件并优化资源，而无需承担上市公司的审查和合规成本。

赫锋集团于2009年12月在新加坡交易所 (SGX) 凯利板上市，并于2013年6月转至主板。