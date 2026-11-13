与烟霾有关联的金光农业资源和宝马农业公布第三季度盈利增长

两家公司预计，未来一年棕榈油需求将继续受到支撑

金光农业资源公布，其第三季度基本净利增长40.1%，至1亿2270万美元。 照片：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】两家与10月份跨境烟霾事件有关联的棕榈油公司，在周五（11月13日）上午分别发布的业务更新中，公布了截至2026年9月30日的第三季度盈利增长。

棕榈油生产商 金光农业资源 (First Resources) 公布，第三季度基本净利增长40.1%，从去年同期的8750万美元增至1亿2270万美元。

该公司表示，盈利增长主要得益于棕榈油产品和油棕果束的销量增加。

该季度销售额增长24.9%至5亿7860万美元，而2025年第三季度为4亿6330万美元。

2026年第三季度的息税折旧及摊销前盈利（Ebitda）增长26.6%至2亿零740万美元，高于一年前的1亿6380万美元。

在销量增加的推动下，截至9月30日的九个月内，销售额同比增长36.5%至16亿美元。

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首九个月的库存净减少了2万8000吨，而去年同期则增加了8万吨，这也为销量的提高提供了支撑。

集团在2026年首九个月产量走强，部分原因也归功于其在2025年5月收购的印尼农业综合企业 Austindo Nusantara Jaya 所做出的全年九个月的贡献。

然而，印尼盾兑美元贬值造成的外汇换算损失部分抵消了利润增长。

集团表示，预计印尼的生物柴油计划将继续支撑棕榈油需求。此外，中东地缘政治紧张局势导致原油价格高企，预计将支持生物柴油的经济效益和对粗棕榈油的需求。

生产率提高支撑业绩表现

与此同时， 宝马农业 (Bumitama Agri) 公布，截至9月30日的季度净利增长1.9%，从去年同期的6029亿印尼盾增至6141亿印尼盾（约合3400万美元）。

首九个月净利增长30.6%至2.4万亿印尼盾，高于去年同期的1.9万亿印尼盾。

第三季度营收增长9.7%至4.2万亿印尼盾，高于一年前的3.9万亿印尼盾。首九个月的营收则增长20%，达到16.3万亿印尼盾。

该公司表示，其业绩得益于种植园和加工厂生产率的提高，尤其是在该季度的前期。

2026年7月期间，内部鲜果串产量达到38万3203吨，占该季度总产量的近40%。

季度粗棕榈油产量同比增长14%，至36万8323吨。

然而，第三季度其加里曼丹种植园异常干燥的天气给物流基础设施带来了额外压力，并扰乱了船运。因此，第三季度的营收与第二季度相比有所下降。

持续的旱季也加剧了加里曼丹部分地区林火和土地火灾的风险。

集团指出，火灾影响了其特许经营区内部或邻近的某些区域，包括社区管理的土地、保护区和未种植的土地。

宝马农业表示，高企的能源价格和印尼的生物柴油计划，加上相对受限的棕榈油供应增长，可能为进入2027年的棕榈油基本面提供“支撑背景”。

公司补充道，然而，市场状况仍存在不确定性。这些不确定性包括全球能源价格的变化、供需动态，以及持续干旱天气对未来产量的潜在影响。

金光农业资源和宝马农业均重申了其坚持零燃烧政策的承诺，并将在烟霾相关问题上与印尼和新加坡当局合作。

在发布业绩更新前的周四，金光农业资源的股价收盘持平于2.79新元，宝马农业的股价收盘持平于1.39新元。