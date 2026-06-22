CBC集团与GHO Capital在完成210亿美元合并后表示：医疗保健是受地缘政治紧张局势影响最小的行业

这两家分别位于新加坡和伦敦的公司正在打造全球最大的专注于医疗保健领域的投资管理公司

CBC集团首席执行官 Fu Wei 表示，与其他专业的医疗保健资产管理公司相比，合并后的实体将“达到新的高度”。 图片来源：CBC GROUP

【新加坡】总部位于新加坡的CBC集团首席执行官 Fu Wei 表示，医疗保健是一项全球性业务，而专业的医疗保健资产管理公司 CBC Group 与 GHO Capital 的合并正体现了这一信念。

此次合并历时超过18个月，双方举行了五次会议，共同探讨各自的机遇与能力。他们的目标是携手实现比单打独斗更大的成就。

GHO 管理合伙人 Mike Mortimer 告诉《商业时报》：“通过将两家公司合并，我们正在创建全球最大的专注于医疗保健领域的投资管理公司，其资产管理规模达210亿美元，并在各大主要医疗保健市场拥有深厚的专业知识。”