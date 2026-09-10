痴情总裁反目成仇：因感情破裂起诉前女友，46.8万新元索赔案败诉

法官称，证据清楚表明他曾“为她神魂颠倒”，并“豪掷千金赠送礼物”

高级法官 Lee Seiu Kin 驳回了 Chander Agarwal 将开销定性为贷款的说法，并指出他对 Felicia Lee 存在一掷千金的消费模式。 图片来源：商业时报资料图

【新加坡】一名上市公司总裁在飞机上对一名前空姐一见钟情，在感情破裂后，以曾为女方花费超过46.8万新元为由提起诉讼，要求其归还款项。

然而，高等法庭驳回了 Chander Agarwal 的诉求，裁定他花在前女友 Felicia Lee 身上的钱是赠予的礼物，而非贷款。

高级法官 Lee Seiu Kin 在周三（9月9日）发布的判决理由中表示，证据清楚表明 Agarwal 曾为 Lee “神魂颠倒”，并在“两人交往期间用昂贵礼物不断讨好她”。

Agarwal 是印度上市公司 TCI Express Limited 的首席执行官兼董事总经理，他于2019年在一次航班上结识了 Lee。两人于2022年9月开始恋爱，关系持续至2023年12月左右。

在发现 Lee 自2023年4月起就已“与另一名男子认真交往”后，Agarwal 于2024年3月提起诉讼。他声称，女方曾向他请求多笔无息贷款，共欠他46万8090新元。

这笔款项包括11个项目，从信用卡账单到商业和个人开销。

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其中包括约3万新元用于支付 Lee 参加斯坦福大学-新加坡国立大学国际管理行政课程的学费，1.5万新元用于注册她的时装设计公司 Jadefe，以及1.7万新元用于为她的公寓聘请风水大师。

Agarwal 还索赔约5万新元，用于支付2023年4月飞往美国的头等舱机票费用，以及另外6万4504新元，用于同年11月再次前往美国时的个人购物开销。

他还进一步指控，Lee 谎称两人关系是真诚且唯一的，并声称自己有足够资金偿还，从而误导他提供这些款项。

“是礼物，不是贷款”

但法官驳回了 Agarwal 将开销定性为贷款的说法，并指出，甚至在两人成为情侣之前，Agarwal 就已开始对 Lee 一掷千金。

在两人交往前，Agarwal 就曾送给 Lee 包括一个 Louis Vuitton 手提包、一块 Apple Hermes 手表和价值2000新元的 Prada 代金券等礼物。

2022年1月，他还为两人的晚餐和在新加坡君悦酒店消费的一瓶 Cristal 香槟买单，之后还安排了一辆豪华轿车送 Lee 回家。

同年8月，当 Lee 问他如何偿还他为她买的许多东西时，Agarwal 回答说：“不用。我又不是放债的。”

两人成为情侣后，这种模式仍在继续。在2022年9月的一次 WhatsApp 交流中，Lee 告诉 Agarwal，她用他的钱感到“不好意思”，不想欠他太多。

Agarwal 回复道：“如果我们在一起，那为什么会不好意思”，并补充说这“不是一个记账系统”。

随后，他主动提出每月给她1500新元的预算，用于支付出租车、餐饮和美容开销。

法官指出，贯穿 Agarwal 整个案件的“主线”是他的立场，即一旦 Lee 接受他付款的提议，这笔钱就“自动变成了贷款”。

在接受盘问时，Agarwal 承认，在提供这些所谓的贷款之前，他并未告知 Lee 这些是贷款或需要偿还。

法官形容他的立场“违背常理且站不住脚”，并裁定 Agarwal 无法拿出客观证据证明 Lee 曾请求无息贷款或同意偿还。

法官也驳回了 Agarwal 依据一份手写协议声称争议款项是贷款的说法，裁定该协议并未提及他所索赔的任何款项。

Agarwal 声称 Lee 在两人关系性质上误导了他，这一说法同样不成立。

法官裁定，没有客观证据表明两人在交往初期曾讨论过他们的关系是否认真或具有唯一性。

即使在 Agarwal 怀疑 Lee 不忠之后，他仍在继续给她钱。2023年12月10日，当他怀疑她与另一名男子有染时，他仍然提出给她2000新元的预算作为生日礼物。

法官还指出，Agarwal 自己在两人交往期间至少有两次与其他女性发生过性关系，这让人怀疑他是否也认为这段关系是“真诚且唯一的”。

法官表示：“不幸的是，当他们的关系不欢而散时，（Agarwal）心生怨恨，并决心要让（Lee）付出代价。”

他引用了英国剧作家 William Congreve 的名言：“天堂之怒，不及爱之转恨；地狱之火，不比被弃妇之怨。”

“这个案件表明，这种情绪并非某一性别的专利。”