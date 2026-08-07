高等法庭驳回将新科工程子公司列入新加坡空军部队飞机零件商标侵权诉讼的申请
联合船运服务公司试图要求该子公司为任何侵权行为共同承担责任。
- Timken公司声称，联合船运服务公司进口并销售用于新加坡空军部队飞机的假冒轴承，并提供带有其商标的伪造证书。 照片：商业时报资料
本文由AI辅助翻译
【新加坡】高等法庭驳回了一家批发贸易商试图将新科工程宇航系统 (Steas) 列入一宗商标侵权诉讼的申请。该诉讼涉及为新加坡空军部队 (RSAF) 飞机供应的涉嫌假冒零件。
设在新加坡的联合船运服务公司 (United Shipping Services, 简称USS) 于去年12月15日向Steas发出第三方通知，寻求在其被裁定对涉嫌商标侵权行为负有责任的情况下，要求Steas分担赔偿或共同承担责任。
USS辩称，在与总部位于美国的工程轴承和工业传动产品制造商Timken公司的持续诉讼中，Steas是共同侵权人——这意味着如果侵权行为成立，Steas将共同承担法律责任。
然而，助理主簿 Gerome Goh 在周三（8月5日）发布的判决书中写道，USS的指控“明显毫无根据”。
他撤销了其第三方通知并驳回了第三方诉讼程序，下令USS向Steas支付1万5000新元的堂费和垫付费。
案件背景
Steas于2024年1月18日将USS列入其合格供应商名单。此前，在一项质量调查中，USS称Timken自2020年以来一直是其“批准机构/委托人”，并且其Timken证书将在2024年续签。
同年1月至10月期间，Steas随后向USS发出了23份采购订单，购买用于新加坡空军部队飞机的轴承。
2024年3月，当Steas发现部分轴承不符合所需规格时，对其真伪产生了疑问。
USS将差异归因于Timken的设计变更，并随后出示了一封据称来自这家美国制造商的信函，解释了这一变更。
同年11月，Steas将四个轴承送往Timken进行验证。Timken发现这些轴承是假冒的，随附文件也是伪造的。随后的其他样品审查也发现，大部分是假冒产品。
Timken于2025年11月17日起诉USS，指控该贸易商通过向Steas进口和销售假冒轴承，以及向Steas提供带有Timken商标的伪造证书，侵犯了其商标权。
USS辩称，其轴承是从Noks International Group和China North International Trade Group购买的，并否认在证书上生成Timken的商标，称其只是转交了从供应商处收到的文件。
第三方诉讼程序
USS于2025年12月15日通过第三方诉讼程序将Steas卷入此案，辩称如果侵权行为成立，这家 新科工程 的子公司应分担任何损害赔偿或共同承担责任。
USS声称，Steas未能确保所安装的轴承是正品，并将其表述为Timken的正品。
Steas申请撤销该诉讼程序，辩称USS未能证明两家公司都应对Timken的同一损害负责，或者Steas引诱了所指控的侵权行为。
USS反驳称，促使或引诱另一方实施民事过错的一方可被追究共同责任。
然而，助理主簿Goh认定，两家公司之间仅仅是合同关系，并不能证明Steas鼓励USS供应假冒轴承。
USS还依据Steas作为飞机维修公司的义务，即确保所安装的零件是正品且合规。
但助理主簿Goh表示，任何违反这些义务的行为，最多只会对新加坡民航局产生独立的责任；这并不能证明Steas引诱USS侵犯Timken的商标权。
USS还辩称，Steas通过安装这些轴承且未及早提出疑虑，实际上已将这些轴承表述为正品。
但助理主簿Goh认定，这并不能证明Steas曾说服或影响USS供应涉嫌假冒的轴承。
他表示，即使Steas的行为构成了一种“轴承为正品”的表述，这也“远未达到”证明Steas引诱USS侵犯Timken商标权的程度。
他还认为，鉴于USS是轴承的供应商，并保证其不会侵犯任何商标，USS提出这一论点“相当奇怪”。
助理主簿Goh最终认定，USS对Steas的指控未披露合理的诉因，因此撤销了第三方通知并驳回了诉讼程序。
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