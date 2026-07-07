Brookfield调查：亚洲高净值女性在另类投资方面超过男性
调查发现，83%的受访亚洲高净值女性持有另类资产，而高净值男性的比例为73%
- 该调查访问了275位来自新加坡、香港和台湾的高净值投资者，其家庭可投资资产均不低于250万美元。调查结果表明，女性对该资产类别抱有更坚定的信念。 图片来源：BT FILE
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总部位于纽约的全球另类资产管理公司 Brookfield 的一项最新调查发现，亚洲的高净值（HNW）女性比男性更有可能持有另类投资：83%的受访女性拥有此类资产，而男性的比例为73%。
这项调查访问了275位来自新加坡、香港和台湾的高净值投资者，他们的家庭可投资资产均不低于250万美元。调查结果表明，女性对该资产类别抱有更坚定的信念。
在该调查中，另类投资被定义为传统公开交易股票和债券之外的私募市场资产，包括私募股权、私募信贷、基础设施、房地产和对冲基金，以及一个涵盖黄金等大宗商品、收藏品和加密货币等资产的类别。
约86%的女性认为，配置另类资产将比传统的60/40投资组合带来更强的长期回报，而男性的这一比例为78%。
这一观点也反映在她们的投资方式上。超过九成的女性表示，她们主要关注长期投资，并将另类投资视为提升长期回报的一种方式。
Brookfield 私人财富业务国际主管 Jeremy Hall 表示：“随着女性在财富决策中扮演的角色日益重要，我们观察到，将另类投资作为长期投资策略的一部分正引起她们的浓厚兴趣。”
在已经投资于另类资产的女性中，84%的人对其另类投资的表现表示满意，并愿意投资于她们尚未持有的更多另类资产类别。
这些发现与 Kensington Capital Partners 委托发布的2024年白皮书《女性与另类投资：全球视角》的结论形成对比，该报告发现，男性配置在另类投资上的资产是女性的两倍。
该报告基于对全球金融业26位女性的访谈（她们遍布25个国家的31个城市），指出一个不透明、以男性为中心的行业是投资另类资产的主要障碍。报告还提到，教育、论坛、宣传活动和提高可及性是缩小这一差距的方法。
Brookfield 的调查表明，这种差距在亚洲可能正在缩小，目前女性持有另类资产的可能性已超过男性。
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