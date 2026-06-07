和美置地主席增持股份；M&G成为NetLink NBN Trust主要单位持有人

在截至6月4日的四个交易日中，22家主要上市公司进行了股票回购，总金额达9700万新元。

Singtel 再次领跑股票回购榜，根据其价值20亿新元的价值实现股票回购计划，以每股4.33新元的平均价格回购了1330万股股票。

在这四个交易日中，超过40家主要上市公司提交了80多份关于董事权益和主要股东持股的申报。

其中，董事或首席执行官申报了17笔收购和4笔脱售，而主要股东则记录了7笔收购和3笔脱售。

这些申报包括 Anchun International Holdings 、 Aspial Lifestyle 、 First Resources 、 Ho Bee Land 、 Hosen Group 、 Hyphens Pharma International 、 JustCo Holdings 、 King Wan Corporation 、 Leong Guan Holdings 、 Nam Cheong 、 Prospera Global 和 UltraGreen.ai 等公司的首席执行官或董事进行的收购。

正如《商业时报》于6月4日所强调的，Ginko-AGT Global Growth Fund于6月2日将其在 Marco Polo Marine 的持股比例增至5.006%，从而成为该公司的主要股东。

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和美置地（Ho Bee Land）：在持续的市场吸纳中，间接权益小幅上升

在5月28日和29日，Ho Bee Holdings以70万2358新元的总价收购了33万4700股股票，意味着平均每股价格约为2.10新元。这些场内收购使执行主席Chua Thian Poh的间接权益从75.737%增至75.788%。

此次增持是通过控股股东的投资工具进行的，该工具继续构成其间接权益的大部分，其余则为关联实体和配偶持有的较小股份。

在2026年4月29日举行的2025财年年度股东大会上，和美置地表示，公司专注于强化其投资组合，以提高中长期回报。

这可能涉及一些资产增值计划，这些计划或会影响短期收入，但能创造长期价值。例如，公司计划在对伦巴德街67号（67 Lombard Street）进行重建和增值工程前，先让圣马丁大教堂街1号（1 St Martin’s Le Grand）的入住率自然下降。

管理层还表示，该集团持续评估资产货币化策略以进行资本循环，同时寻求在股东回报与为增长和债务削减而保留资本之间取得平衡，并设定了股息派发率区间为利润（不包括非现金项目）的20%至50%。

在资产负债表方面，该集团报告称总债务已降至25亿新元，年内净负债减少约9800万新元，净负债率改善至0.61倍。

Aspial Lifestyle：主席增持股份，同时减持票据头寸

6月2日，非执行主席Koh Wee Seng通过场内交易以20万零349新元的价格收购了50万股股票，使其直接权益从9.47%提升至9.50%，总权益从74.99%增至75.02%。

另外，在5月29日，他以50万4500新元的价格脱售了面值为50万新元的2027年到期、利率为6.25%的票据，使其直接持有的债券从1300万新元减至1250万新元。

作为Aspial Lifestyle价值8480万新元股权融资的一部分，一项涉及61,709,489股新股的不可放弃优先配股于2026年5月28日启动并仍在进行中。合资格股东有权在2026年6月8日截止的接纳期内认购或申请额外股份。

安纯国际（Anchun International）： 主席间接权益上升，高管减持股份

6月2日，主席Xie Ming的间接权益在其投资工具以每股约0.483新元的平均价格收购了24万5200股股票后有所增加，使其间接持股从11,247,300股（24.265%）增至11,492,500股（24.795%）。

同日，执行董事Dai Fengyu以每股0.49新元的价格脱售了27,000股股票，使其间接权益从3,719,500股（8.02%）降至3,692,500股（7.97%）。

这两项变动都是通过他们各自的投资工具进行的场内交易，其中Xie Ming通过Ace Sense Holdings持有间接权益，而Dai Fengyu则通过Dawn Vitality International持有。

安纯国际采用一体化工程模式，业务范围涵盖氨和甲醇应用的系统设计、设备制造和项目管理。

其2025财年年报指出，公司的价值形成体现在利润率扩张和成本优化上，这得益于其涵盖设计、制造和项目管理的一体化工程模式，以及对可持续性以实现长期增长的关注。

UltraGreen.ai：首席执行官在平台驱动的增长中收购股份

5月29日，首席执行官Ravinder Sajwan通过场内交易以10万8042.68美元的总价收购了78,800股股票，平均每股价格约为1.37美元。此举使其直接权益达到0.01%，而其间接权益则从交易前的61.93%增至交易后的61.94%。

该间接权益来自于包括IR Investments LP和Renew Group在内的实体所持有的股份。

UltraGreen.ai的2025财年年度股东大会资料显示，公司整合了产品、成像系统和数据能力，其增长得益于采用率的提高、业务量的增加以及向新市场和新应用的扩张。

南昌（Nam Cheong）：首席执行官增持股份；2026财年第一季度盈利反弹

5月29日，首席执行官Leong Seng Keat通过场内交易以每股1.30新元的价格收购了10万股股票，将其总权益从4.211%提高到4.236%。

5月15日，南昌公司报告称，2026财年第一季度净利润较2025财年同期增长160%，达到7890万令吉（约合2513万新元）。这主要得益于船只利用率升至58%以及一笔船只处置收益。同期收入增长1%至1.179亿令吉，净负债率降至0.17倍。

Leong在公布业绩时强调，预计在2026年剩余时间内将有五艘新船加入船队，这将扩大收入基础。此外，造船业务部门的初期收入流预计将在2026财年第二季度得到确认。在离岸需求坚挺的背景下，集团将在船队增长与资本纪律之间寻求平衡。

两元控股（Leong Guan Holdings）：董事通过场内收购增加直接权益

5月29日至6月2日期间，执行董事Chua Lian Hock通过场内交易以6,906新元的总价收购了32,800股股票，平均每股价格约为0.21新元。此举使其直接权益从3.66%增至3.69%，总权益从38.07%增至38.1%。

在此之前，他曾于5月6日以7,467新元的价格收购了39,300股股票，平均每股价格约为0.19新元，使其直接权益从3.62%增至3.66%。

两元控股是一家总部位于新加坡的食品制造和分销集团，生产新鲜面条和豆制品，同时交易和供应原始设备制造商（OEM）食品。公司拥有覆盖酒店、餐厅和咖啡馆（HORECA）领域、零售及电子商务平台的多渠道分销网络。

NetLink NBN Trust：M&G成为主要单位持有人

5月29日，M&G Investment Management通过场内交易以每单位1.0032新元的价格收购了3,405,600个单位，将其在NetLink NBN Trust的间接权益从194,765,100个单位（4.99%）增至198,170,700个单位（5.09%），从而成为主要单位持有人。

该间接权益源于其作为投资经理对这些单位所拥有的酌情决定权，相关权益也归属于M&G FA Limited、M&G Group Limited和M&G plc等关联实体。

NetLink NBN Trust的2026财年业绩演示文稿强调了其具有韧性的商业模式，该模式以经常性、可预测的现金流、长期合同和受监管的收入为基础。公司收入增至4.134亿新元，而每单位派息则持续稳步增长至0.0542新元。

创值工业（Valuetronics）：Amova增持、股息重置及业务转向ICE

5月28日，Amova Asset Management Asia以约120万新元的价格收购了103万股股票，增加了其在 Valuetronics 的间接权益，并跨越了主要股东申报门槛。该权益通过所有权链归属于Sumitomo Mitsui Trust Group。

这是在明确的增持趋势基础上进行的。Amova于3月25日首次成为主要股东，随后在4月20日再次增持并跨越下一个申报门槛，显示出其在两个月内稳步进行场内布局。

此次增持恰逢公司资本管理的重置。创值工业修订了其股息政策，目标是将年度普通股息派发率设定在归属于股东的净利润的50%至70%之间。

此外，公司还计划在2027财年和2028财年派发特别股息和进行股票回购，同时保持强劲的净现金状况和持续的经营现金生成能力。

在运营方面，该集团继续向利润率更高的工业和商业电子（ICE）业务倾斜，这得益于网络接入解决方案和高性能计算环境冷却解决方案领域的新客户。与此同时，公司正在逐步淘汰传统的消费电子项目，预计将在2026财年底前退出利润率较低的生活服务产业群产品。

大华继显研究部（UOB Kay Hian Research）分析师John Cheong指出，修订后的派息和资本管理计划是一项更广泛计划的一部分，该计划旨在两年内通过特别股息和股票回购相结合的方式，向股东返还3亿港元（约合4940万新元），这标志着其资本回报举措的升级。

该研究还指出，该集团的净现金状况约为12亿港元，并认为随着产品组合转向利润率更高的ICE业务，其盈利可见度和利润率韧性正在改善。

作者是新交所的市场策略师。阅读新交所的市场研究报告，请访问sgx.com/research。