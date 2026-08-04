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和美置地通过合资企业收购价值3410万美元的西澳大利亚州住宅地块

该公司在与澳大利亚Satterley Property Group的合资企业中持有约48.6%的有效权益

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Chong Xin Wei

Chong Xin Wei

Published Tue, Aug 4, 2026 · 06:27 PM
    • 这些交易预计不会对和美置地截至2026年12月31日财政年度的合并盈利和每股有形净资产产生重大影响。
    • 这些交易预计不会对和美置地截至2026年12月31日财政年度的合并盈利和每股有形净资产产生重大影响。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] 和美置地 (Ho Bee Land) 通过一家合资企业（JV），以4850万澳元（3410万美元）的价格收购了西澳大利亚州一个住宅开发地块，标志着该开发商向该州的业务扩张。

    合作方是澳大利亚土地开发商Satterley Property Group的子公司Satterley Dianella。和美置地在该合资企业中持有约48.6%的有效权益。

    该填充地块占地12.1公顷，位于珀斯中央商务区附近，计划用于建造约180个住宅单位。

    该集团在周二（8月4日）提交给交易所的文件中表示，该地块受益于现有的基础设施、设施和交通网络。

    另外，和美置地的一家间接全资子公司已与Satterley Property Group的另一家子公司成立了一家50:50的合资企业，共同开发位于昆士兰州的Elimbah地块。和美置地于今年1月以3.185亿澳元收购了该地块。

    这个位于昆士兰州摩顿湾市、占地181.4公顷的总体规划开发项目，预计将提供约1400个住宅地块和64个商业与工业混合用途地块。

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    和美置地表示：“合资企业的结构使集团能够提高资本效率，并有效分散和降低其在单个大型开发项目中的资本风险。”

    该公司补充说，这两笔交易符合其在澳大利亚进行地域多元化（包括向西澳大利亚州扩张）的战略。

    这些交易预计将由集团的内部资金和银行贷款提供资金。

    这些交易预计不会对和美置地截至2026年12月31日财政年度的合并盈利和每股有形净资产产生重大影响。

    和美置地将于8月7日公布其上半年业绩。在消息公布前，该股周二收盘上涨1%或0.02新元，至2.04新元。

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