和美置地上半年利润增长3%至5110万新元，主要得益于开发物业销售额增加

上半年每股收益为7.7新加坡分，高于去年同期的7.5分。

截至2026年6月30日，和美置地的每普通股净资产值为5.70新元。 照片来源：商业时报资料照片

【新加坡】房地产开发商 和美置地（Ho Bee Land） 公布，截至6月30日的上半年净利润增长3%，从去年同期的4980万新元增至5110万新元。

这家主板上市公司周五（8月7日）在提交给交易所的文件中表示，上半年营收增长30%，从去年同期的1.777亿新元增至2.305亿新元。营收增长主要得益于其澳大利亚项目的结算款增加，以及圣淘沙湾（Sentosa Cove）公寓项目Turquoise的销售确认额提高。

上半年每股收益为7.7新加坡分，高于去年的7.5分。

与去年同期一样，公司未宣布派发中期股息。根据集团政策，年终股息只在财政年度结束时予以考虑。

截至2026年6月30日，每普通股净资产值为5.70新元，与去年12月31日的5.70新元持平。

开发物业销售额从6040万新元增长84%至1.112亿新元，而相应的住宅开发项目销售成本从之前的1.172亿新元增至1.192亿新元。这主要归因于位于波那维斯达（Buona Vista）纬壹科技城的甲级写字楼The Metropolis的贡献增加。

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直接租赁费用从1670万新元下降40%至1010万新元，主要原因是集团收到了位于伦敦市中心的甲级写字楼1 St Martin’s Le Grand因计划性空置而获得的房地产税退款。

受利率下降推动，净财务成本从5950万新元下降7%至5500万新元。

由于新元兑澳元走弱，集团在此期间确认了570万新元的未实现汇兑净亏损，而去年同期为310万新元的净收益。

应占合资实体的利润从990万新元下降27%至720万新元。这主要是由于圣淘沙湾高层公寓项目Cape Royale和集团在澳大利亚的合资项目销售确认额下降，但部分被圣淘沙湾公寓项目Seascape的较高销售贡献所抵消。

在此期间，集团的新加坡投资组合估值保持不变，但其伦敦投资组合录得130万新元的公允价值净收益，低于之前的610万新元。

所得税费用从去年同期的1010万新元增至2030万新元，主要原因是收到的退税额减少了580万新元，且与运营利润的增长相符。

按业务分部来看，物业开发贡献的外部营收从6050万新元增至1.112亿新元，而物业投资贡献的营收从1.172亿新元增至1.192亿新元。

上半年，集团在澳大利亚和卢森堡进行了数项收购，并扩大了其在澳大利亚的住宅用地组合。

在伦敦，集团启动了Lombard街67号的资产提升工程，并在1 St Martin’s Le Grand的重建准备工作中取得进展，旨在让这两项资产在甲级写字楼供应紧张和租户追求高品质办公空间的趋势中受益。

集团还投资了荷兰的一个便利零售资产组合和日本的一个酒店业基金。

该集团表示，将继续秉持审慎的财务管理原则，严谨地进行资本配置，致力于为股东创造可持续的长期价值。

在消息公布前，和美置地的股价收报2.04新元，上涨0.03新元，涨幅为1.5%。