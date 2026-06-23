Ho Bee Land将发行价值1.5亿新元的五年期绿色票据，利率为3.3%

所得款项净额将用于资助或再融资新的或现有的绿色项目

Ho Bee Land在周二（6月23日）提交给交易所的文件中表示，该002系列票据预计将于2026年6月30日发行，并于2031年6月30日到期。 照片：BT资料图

[新加坡] 房地产开发商 Ho Bee Land 正在其8亿新元的多币种中期票据计划下，发行价值1.5亿新元、利率为3.3%的五年期（*见修订说明）固定利率绿色票据。

该票据预计将于2026年6月30日发行，并于2031年6月30日到期。

Ho Bee Land在周二（6月23日）提交给交易所的文件中表示，此次发行所得的款项净额将用于资助或再融资该集团及其子公司承接的新的和现有的绿色项目。

这可能包括偿还银行借款，其中包括来自联席主承销商的贷款，而这些联席主承销商也将获得此次票据发行的部分收益。

根据票据条款，如果Ho Bee Land创始人Dr Chua Thian Poh及其直系亲属（无论是直接还是间接）不再持有该集团至少51%的股本，则将触发股权变更事件。

如果发生此情况，002系列票据的持有人可根据相关条款和条件，要求Ho Bee Land赎回其票据。

在该公告发布前，Ho Bee Land 的分享计划周二收于2.07新元，上涨近1%，即0.02新元。

*修订说明：本文已进行修订，以反映绿色票据的正确期限。