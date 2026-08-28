因盈利超出预期，丰隆银行、兴业银行及大华继显将IHH评级上调至“买入”
该医疗保健集团公布第二季度净利润增长29.3%，至5.73亿林吉特
- 丰隆投资银行表示，IHH上半年核心盈利已超出全年预期。 照片来源：《商业时报》资料图
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] — 鉴于综合 IHH医疗保健 集团第二季度业绩强于预期，丰隆银行 (Hong Leong Bank)、兴业银行 (RHB) 和大华继显 (UOB Kay Hian) 的研究部门分析师已将其评级从“中性”上调至“买入”。
该医疗保健集团于周四（8月27日）公布，在截至2026年6月30日的第二季度，其净利润增长29.3%，从去年同期的4.43亿林吉特增至5.73亿林吉特（约合1.81亿新元）。
这一数据超出了彭博社 (Bloomberg) 普遍预估的4.874亿林吉特净利润，同时每股0.0648林吉特的盈利也超过了0.05875林吉特的普遍预估值。
2026年上半年净利润增长15%，达到11亿林吉特，高于去年同期的9.57亿林吉特。
与此同时，第二季度营收同比增长11.9%，达到70.5亿林吉特。
丰隆投资银行 (Hong Leong Investment Bank) 分析师 Chee Kok Siang 在周五的一份研究报告中指出，公司上半年的核心盈利已超出全年预期。
该银行指出，IHH马来西亚业务在实施成本优化措施后利润率走强，以及其土耳其业务营收增加，是关键的积极因素。
Chee 表示，这种强劲的业绩表现，加上该集团股价近期的回调，“可能有助于重新点燃市场对该股的兴趣”。
野村证券 (Nomura) 周四的一份报告显示，在新加坡和马来西亚双重上市的IHH，其在马来西亚交易所 (Bursa Malaysia) 的股价在过去三个月下跌了9.2%，但与一年前相比仍上涨了20%。
Chee 将该银行对这家医疗保健集团的目标价从之前的9林吉特上调至9.10林吉特。
与此同时，兴业银行将该股评级从“中性”上调至“买入”，目标价为9.54林吉特。同样，大华继显的 Philip Ching 也将该股的推荐上调至“买入”，目标价为9.25林吉特。
在彭博社追踪的分析师中，有24位给予IHH“买入”评级，三位给予“持有”评级，无人给予“卖出”评级。12个月的普遍目标价为10.23林吉特。
兴业银行将该公司2026财年至2028财年的盈利预测上调了7%至8%，并补充说，这些调整完全基于对IHH土耳其业务更高的盈利假设。
IHH持有90%股份的土耳其医院业务Acibadem医疗保健集团，其第二季度营收增长了20%。
兴业银行表示，这得益于入院人数增长约15%以及病例强度激增22%。
丰隆银行的 Chee 表示，随着择期手术组合的增加，马来西亚的营收可能会出现季节性增长，尤其是在第四季度。与此同时，该集团通过 Fortis 在印度的扩张预计将在下半年提振其业绩。
IHH新加坡业务组合的第二季度营收同比下降9.7%，但分析师对该业务板块的前景仍持乐观态度。
Chee 指出，新加坡的病床占用率在7月份已升至55%，高于第二季度的51%和第一季度的49%。他补充说，与此同时，乌节路伊丽莎白山医院 (Mount Elizabeth Hospital) 的业务提升预计将支撑营收和盈利。
兴业银行补充说，随着病床占用率的回升，市场对该集团新加坡业务组合的担忧已“在很大程度上被消化”。
然而，肯纳格投资银行 (Kenanga Investment Bank) 对该公司的估值持更为谨慎的态度。
分析师 Raymond Choo 在周五的一份报告中表示，该公司的基本面“已经反映在其股价中”，而其上半年业绩也符合该券商的预期。
他维持该银行对该集团8.50林吉特的目标价，并将其股票推荐维持在“与市场持平”。
周五下午约3点30分，IHH医疗保健在新加坡交易所的股价上涨0.4%，报2.66新元。
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