置地公司上半年基础盈利增长11%至2.59亿美元

因集团逐步缩减其建房销售业务，营收下降15.8%至6.327亿美元

置地公司指出，在2025年12月脱售滨海湾金融中心第三大厦后，来自新加坡的整体贡献有所下降。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

[新加坡] 置地公司 (Hongkong Land) 截至6月30日的六个月录得基础盈利2.59亿美元，同比增长11%，高于去年同期的2.33亿美元。

其首席执行官 Michael Smith 在周二（7月28日）提交给交易所的文件中表示，这主要归功于积极的资本循环降低了净融资费用。

董事会建议派发每股0.08美元的中期股息，高于去年同期的0.06美元。

由于集团逐步缩减其建房销售业务，上半年营收为6.327亿美元，较去年同期的7.512亿美元下降15.8%。

置地公司表示，截至2026年6月30日，集团投资性物业组合的估值较2025年12月31日上涨了3%，主要原因是“其香港核心物业组合的写字楼公开市场租金上涨以及零售物业资本化率收窄”。

期内股东应占溢利增至13亿美元，而2025财年上半年为2.21亿美元。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

2026年上半年基础每股盈利为0.1207美元，高于2025年上半年的0.1058美元。

该集团在其内部财务报告中使用基础盈利来区分持续性业务表现和非交易性项目，因为管理层认为这是一项关键指标，能为集团的基础业务表现提供额外信息。

集团在香港中环写字楼组合的空置率从2025年12月底的11%下降至2026年6月底的9.2%。

置地公司指出，其物业组合“继续跑赢市场”，承诺入驻率达到94.2%。

置地公司表示，在新加坡，集团的写字楼组合“持续表现强劲”。租金调升率为正，平均租金从2025年同期的每平方英尺11.40新元上涨至11.90新元。

置地公司指出，在2025年12月脱售滨海湾金融中心第三大厦后，来自新加坡的整体贡献有所下降。不过，新的基金管理收入以及集团从新达房地产投资信托（Suntec Reit）获得的分派部分抵消了这一影响。

Smith 在评论业绩时表示，集团的增长“得益于现有举措的持续执行，包括其在香港的‘明日中环’改造计划，以及在上海西岸金融城和其他筹备中商业项目的逐步启动”。

他补充说，资本循环，包括逐步缩减其建房销售业务，仍然是一个优先事项。

在公布上半年业绩前，置地公司的股价周二收盘报7.89美元，下跌0.9%或0.07美元。