洛克菲勒基金会如何在东南亚创造巨大影响力

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其举措包括一个间作项目，该项目已帮助印度尼西亚农民将收入提高了15%。

洛克菲勒基金会项目执行副总裁 Elizabeth Yee 表示：“我们视新加坡为一个重要之地，用以汇集创意和资本，从而帮助推动亚洲乃至更广阔地区的解决方案。” 照片：洛克菲勒基金会

【新加坡】在印度尼西亚，通过在可可树旁种植其他作物，农民在四个月内将收入提高了10%至15%。

这一成功是由百年机构洛克菲勒基金会所推出的一项更广泛战略的一部分。

其他近期的项目案例包括在新加坡进行的极端高温研究和韧性建设工作。此外，还有遍及东南亚、与转型金融、碳市场和可持续稻米生产相关的各项努力。

该基金会总部位于纽约，其业务遍及全球。它将亚洲视为解决某些全球性问题的重要门户。

在该地区，该基金会主要关注能源获取与转型、可持续粮食系统、气候与健康等领域。

该基金会项目执行副总裁 Elizabeth Yee 表示：“我们也视新加坡为一个重要之地，用以汇集创意和资本，从而帮助推动亚洲乃至更广阔地区的解决方案。”

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要让这种影响力持续下去，所需做的远不止是开出传统的捐赠支票。

洛克菲勒基金会由 John D Rockefeller 的一笔捐赠基金于1913年创立。如今，这笔捐赠基金的规模约为60亿至65亿美元。

Yee 表示，这些资产所产生的收入为基金会的拨款以及使命驱动型工作提供资金。

她指出，基金会利用其整个资产负债表来创造影响力，并补充道：“虽然一笔重大投资可以启动一项宏大的计划，但仅靠资金无法维持下去。任何数量的资金都无法替代合作关系和共同所有权。”

因此，多年来，该基金会采用了一系列工具，包括拨款、催化性投资以及其他形式的创新金融。

该基金会认为，慈善事业可以扮演一个中立的角色，汇集政府、企业、非政府组织及其他合作伙伴，以共同应对复杂的挑战并创造合作机会。

洛克菲勒基金会经常在一段时间内召集利益相关者，进行一系列对话。诸如全球影响力投资网络（Global Impact Investing Network）和全球人类与地球能源联盟（Global Energy Alliance for People and Planet）等项目的启动，便是此类举措的成果。

此外，基金会还会根据挑战的不同而采用各异的工具。Yee 说：“这就是为什么我们的工作将传统拨款与有助于推动更广泛系统性变革的其他方法相结合。”

为评估每个项目的成功与否，该基金会每年都会发布一份影响力报告。

她补充道：“我们还关注通过我们的投资所产生的杠杆效应。例如，在亚洲和大洋洲，我们在2025年向65个项目部署了约9400万美元。”

但除了电子表格上的数据，成功与否更需要在实地进行衡量。这需要通过追踪农民收入和社区健康的改善情况，以及与政府和私营部门合作伙伴等利益相关者进行互动来实现。

Yee 补充说，基金会资助那些有助于决策者和其他利益相关者做出明智决策的研究、证据和数据。展望未来，它致力于吸引志同道合的各方。

“当我们以正确的方式将对的人聚集在一起时，我们不仅能建立更好的战略，还能建立更牢固的关系并带来持久的变革。这就是（让合适的各方参与进来）的力量，”她说。