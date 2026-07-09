淡马锡 Chia Song Hwee：利用人工智能提升投资组合表现

该公司计划将人工智能相关投资占其总投资组合的比例从目前的6%提高到15%

【新加坡】在市场持续追捧 SpaceX 和人工智能（Artificial Intelligence）的热潮中，投资公司淡马锡（Temasek）一直低调地专注于挖掘人工智能的潜力，探索如何利用它来提升其投资组合的表现。

这包括积极支持其投资组合公司加速应用人工智能。淡马锡也一直在进行更多与人工智能相关的投资，并计划进一步扩大规模。第三，它正在利用人工智能帮助其作为投资者取得更卓越的业绩。

在淡马锡宣布其投资组合在截至3月31日的财年中创下5180亿新元的历史新高之际，Temasek Global Investments 首席执行官 Chia Song Hwee 向《商业时报》讲述了淡马锡的人工智能之旅。

早在2016年人工智能热潮兴起之前，这家投资公司就已抢占先机，将数字化确定为指导其投资的四大关键结构性趋势之一。

2019年，淡马锡成立了一个专注于人工智能的专项小组。该小组由一个跨学科团队组成，其中包括能够应用分析、机器学习和生成式人工智能（Generative AI, 简称GenAI）早期技术的实战工程师。

几年后，淡马锡成立了 Aicadium，旨在通过与其投资组合公司的合伙业务，共同创新并规模化推广人工智能产品。该公司在新加坡和美国拥有一支超过60名技术专家、工程师和研究人员的团队。他们的目标是开发和推广人工智能应用，帮助投资组合公司解决现实世界中的挑战。

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Chia 表示：“多年前，我们就已在数字化领域推出多项举措，并通过我们的人工智能专项小组在组织内部建立了早期的人工智能能力——包括通过像 Aicadium 这样的初创公司。这些前期的工作让我们对成功实施人工智能能力的关键因素有了更深入的理解。”

持续关注投资组合公司，挖掘人工智能潜力

截至3月底，在淡马锡投资组合公司（Temasek Portfolio Companies, 简称TPCs）中的持股，包括 DBS、Singapore Airlines 和 ST Engineering 等公司，占淡马锡总投资组合的约43%。

除了正在进行的努力，淡马锡还为 TPC 的领导者们组织了论坛，让他们及时了解人工智能的最新发展。

在过去一年中，他们组织了前往硅谷、上海和杭州的考察，了解人工智能如何影响商业，以及 TPC 如何从这些趋势中受益。

Chia 强调了公司在实施人工智能时必须解决的关键问题。这些问题包括在技术层面上澄清和定义问题陈述；此外，他们还需要获得正确的用例、数据集和适当的数据管理系统。

就 TPC 而言，那些从事金融服务（Financial Services）的公司通常已具备此类能力；而对于那些拥有实体资产的公司来说，挑战可能更大。这些企业需要一个“真实世界模型”——这本质上是一个在机械和运动的物理世界中运行的人工智能模型，而非通过大型语言模型运作。

Chia 以国际港口运营商 PSA 为例，该公司成功利用人工智能和数字化解决了其港口的人力问题。

他表示：“我希望大家都能跑得更快；他们也认识到了这些机遇。我们将继续鼓励他们，并创造资源来协助他们。”

评估人工智能相关投资

尽管 TPC 正积极推进人工智能的应用，但淡马锡计划在2031年3月31日前，将其人工智能相关投资占总投资组合的比例从目前的6%提高至15%。

他补充说，尽管如此，淡马锡也意识到投资人工智能所带来的挑战，其中之一是能够“辨别哪些是噪音，哪些将从根本上影响投资”。

以2026年早些时候全球软件股的抛售潮为例，其背景是投资者担心这些企业会受到代理式人工智能（agentic AI）崛起的冲击。与生成文本的 GenAI 相比，代理式人工智能是更高级的人工智能版本，能够以最少的人工监督进行推理、规划和自主行动以实现目标。

区分该领域中仍具有竞争优势的领导者和那些将面临颠覆的公司至关重要。Chia 承认，在抛售潮之后，考虑到这些软件股的前瞻性增长及其产品价值，它们的估值现在已变得更加现实。

他补充说，无论是直接持有还是通过基金持有，软件股仅占淡马锡总投资组合的低个位数百分比。

最新的《淡马锡年度报告》（Temasek Review）显示，该投资公司持有备受瞩目的人工智能明星企业 Anthropic 和 OpenAI 的股份。

Chia 表示，淡马锡的投资方法一直是投资于公司成长的后期阶段，这在所有其他条件相同的情况下，可以降低风险。

他还指出，淡马锡通过其基金投资，对这两家公司也有间接和早期的投资。这反映了其在投资高风险机会时采取的多层次方法，即通过直接投资、基金投资和联合投资等途径来管理风险和敞口。

公司实现投资回报的能力是另一个重要考量因素。

Chia 表示：“我们必须考察其‘进入市场’（go-to-market，即把产品推向市场）的能力。技术可能很吸引人，但我们可能不了解其商业化前景，甚至不确定是否会有客户。”

投资人工智能和技术需要对技术和商业因素都有所理解。Chia 表示，淡马锡的各种合伙业务（partnerships）在为其提供宝贵信息方面发挥了有益的作用。

例如，淡马锡加入了由 BlackRock、Global Infrastructure Partners 和 MGX 组建的财团——人工智能基础设施合伙业务（AI Infrastructure Partnership），这使其能够接触到关键的人工智能基础设施。

Chia 表示，成为这样一个生态系统的一部分，使淡马锡能够“获得投资机会——这对于身处世界这一地区的公司尤其重要”。

鉴于地缘政治紧张局势，淡马锡必须适当考虑其各项投资——尤其是在科技和人工智能领域的私募投资——如何被各方看待。他补充说：“我们不希望自己的行为被误解，从而给我们带来更多问题。”

利用人工智能提升投资组合表现

在推动其投资组合公司在人工智能领域发展的同时，淡马锡也正努力培训其1000名员工，使他们精通人工智能，并最终提高生产力。

在投资方面，人工智能有潜力提高淡马锡的投资回报。

他表示：“人工智能可以帮助我们做出更好的决策，评估我们本可以做得更好的领域，并将其编入一个系统，以确保我们能够降低错失优质投资、低估风险和识别盲点的概率。”

但 Chia 提醒说，不要指望人工智能的提升能在短期内为淡马锡的投资组合带来实质性的改变。作为一名自下而上的投资者，并且考虑到新投资的培育期，这些效益需要在投资组合层面显现出来尚需时日。

投资组合的构成

随着淡马锡投资组合规模的增长，即使是巨大的绝对收益，在百分比上也会显得不那么显著。

另一个因素是淡马锡投资组合的构成，其中近40%被归类为全球直接投资（Global Direct Investments, 简称GDIs）。这包括上市公司的股票和非公开持有的投资。总部位于新加坡的 TPC 构成了剩余投资组合的主体。

尽管 GDI 板块的目标是实现更高的风险回报特征——通常更高的风险与更高的回报相关联——但其10年期回报率约为8%，与 TPC 投资组合相似。

原因之一是 GDI 板块中有相当大的一部分（约40%）投资于非上市公司。

Chia 在解释私募投资的回报如何运作时说：“当我们进行私募投资时，背后通常有一个投资论点。核心是支持公司实现营收（top line）和净利润（bottom line）的增长。我们正是从其利润或现金流的产生中获得价值提升。”

“通常需要五到七年才能看到成果。”

与此同时，有一些投资正在成熟并可能被出售。这些投资展现出稳健的回报，但其回报率被仍处于培育期的新投资所稀释。

“因此，GDI 的回报率和 TPC 的回报率碰巧处于相似水平——这并非因为它们在结构上相似，而是因为较新的 GDI 投资的权重，缩小了本应存在的更大差距。”

尽管如此，Chia 总结道，从长远来看，“我们知道，如果我们把工作做好，就会获得更好的回报。如果人工智能能帮助我们更持续地做正确的事情，这最终将为投资组合带来更好的业绩和更高的回报。”