HSBC、JP Morgan、MUFG、Societe Generale-Forge 与 Standard Chartered 合作，共同推动代币化金融市场的基础设施建设

GL1 Org 建立在新加坡金融管理局 (MAS) 的 GL1 倡议之上，该倡议旨在探索共享分类账基础设施的发展。

全球第一层组织 (GL1 Org) 旨在为代币化金融市场支持通用标准和框架的制定与采用。 插图：FREEPIK

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[新加坡] 五家全球性银行已在新加坡成立一家非营利组织，以推动代币化金融市场的基础设施建设。

这五家银行在周三（11月4日）发布的联合声明中表示，该组织名为“全球第一层组织 (GL1 Org)”，HSBC、JP Morgan 旗下的 Kinexys、MUFG、Societe Generale-Forge 和 Standard Chartered 将通过此倡议，共同为代币化金融市场支持通用标准和框架的制定与采用。

HSBC 亚细安市场与证券服务部董事总经理兼主管 Ruby Ho 表示：“代币化有助于使金融市场更快、更高效、更互联，但只有当客户能够信任底层基础设施时，这些优势才能实现。”

该组织表示，尤其是在代币化在全球范围内获得发展势头的情况下，采用通用方法可以帮助金融机构驾驭日益多样化的生态系统，并更有信心地跨不同基础设施进行操作。

GL1 Org 建立在新加坡金融管理局 (MAS) 的 GL1 倡议之上，该倡议旨在探索开发一种共享分类账基础设施，使受监管的金融机构能够跨司法管辖区部署代币化资产。

自启动以来，GL1 已开发出一个控制框架，用于评估市场基础设施的适用性，并支持市场参与者设计其基础设施。

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它还开发了一种将监管和政策要求嵌入到数字金融基础设施中的结构化方法。

GL1 Org 将支持这些框架的持续开发和采用，同时推进通用方法，以促进可信和可互操作的数字金融基础设施。

它还将支持促进跨机构、基础设施和司法管辖区之间互联互通的努力。

该组织表示，欢迎来自不同国家和司法管辖区的金融机构、决策者、市场基础设施提供商、金融科技公司以及其他利益相关者的参与。

Standard Chartered 新加坡、亚细安和南亚区首席执行官 Patrick Lee 表示：“我们相信代币化和分布式账本技术是金融服务发展的基石。

“随着服务于数字资产的各种数字金融市场基础设施在公有链和私有链网络中不断涌现，建立政策、监管和市场基础设施标准对于实现互操作性，以及支持在全球范围内进一步推广发展和应用至关重要。”