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【新加坡】新加坡前外交部长George Yeo表示，新加坡在应对地缘政治紧张局势时必须保持灵活性，但在其声誉受到威胁时，应准备好抵制外部压力。

目前在新加坡国立大学（国大）李光耀公共政策学院担任访问学者的Yeo表示，新加坡需要保持灵活但坚定的立场，因为这个国家的声誉是“一切”，也是人们信任新加坡的原因。

Yeo说：“我们不能成为违禁品的洗白中心。我们是灵活的，但超过某个限度就不行。如果需要付出代价，那也在所不惜。”

Yeo发表此番言论的背景是，有指控称新加坡参与了将先进的人工智能（AI）芯片从美国非法转移至中国的活动。此前有新闻报道称，Nvidia首席执行官Jensen Huang与一名被疑为中国间谍的女子有染，该女子是一家总部位于新加坡的云计算公司的高管。

Yeo是在周二（11月17日）的汇丰财富管理峰会（HSBC Wealth Summit）上，出席一个关于在碎片化世界中投资的小组讨论时发表上述讲话。同场的还有Muzinich & Co.首席执行官Justin Muzinich。该环节由汇丰国际财富管理和高端银行服务首席执行官Barry O’Byrne主持。

Yeo指出，作为一个小国，新加坡很容易受到压力。

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但新加坡不能允许自己成为违禁品的输送渠道，并且在对个人或公司采取行动前，必须坚持要求证据。

他说，尤其是在地缘政治变得愈发重要并导致世界碎片化的当下，这一点尤为关键。

中美关系暂时稳定

尽管如此，Yeo预计东南亚地区目前将保持和平。

他说，中美关系目前可能会保持稳定——中国能够利用稀土来抗衡美国的压力。

在台湾问题上，他也预计不会发生冲突，因为“完全依赖”台湾芯片的是美国，而非中国。

他说：“如果发生战争，整个人工智能产业都将崩溃。”

Yeo表示，中印关系也正在修复，并补充说，中东和欧洲的冲突距离东南亚地区较为遥远。

鉴于强劲的经济增长和财富创造，这应该会使本区域处于“一个有利的位置”。

他说：“我们在此维持和平，并且可以将这份和平再维持一代人的时间。即使期间发生金融危机，我认为我们也能安然度过。”