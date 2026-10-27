奕丰集团瞄准服务不足的大众市场银行领域，寻求增长机遇
公司预计2026财年将派发每股0.12新元的总股息，较2025年增长43%
- 集团首席执行官 Lim Chung Chun 表示，iFast的优先事项是维持一种能够实现强劲内生增长的商业模式。 摄影：YEN MENG JIIN，《商业时报》
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
（新加坡）财富管理平台iFast集团首席执行官 Lim Chung Chun 在周二（10月27日）举行的公司第三季度业绩发布会上表示，公司看好为大众富裕和零售客户提供服务及银行业务的巨大潜力。
他表示：“世界已经改变，银行业务也将随之改变。”他补充说，这为在全球范围内向客户提供财富管理和数字银行平台带来了机遇。
他表示，尽管全球性银行专注于高净值客户，但服务不足的大众富裕和零售领域为iFast提供了竞争最小、增长潜力最大的机会。
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