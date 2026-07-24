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奕丰集团第二季度净利增长35%至2980万新元

公司董事建议派发每股0.03新元的股息，高于去年同期的每股0.02新元

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Benicia Tan

Published Fri, Jul 24, 2026 · 08:53 PM
    • 奕丰集团表示，随着集团股东权益接近10亿新元，“有空间”将股息派发率逐步提高至40%。
    • 奕丰集团表示，随着集团股东权益接近10亿新元，“有空间”将股息派发率逐步提高至40%。 照片：IFAST

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    [新加坡] 数字银行和财富管理平台 奕丰集团 (iFast) 公布，截至6月的第二季度净利润增长35%，从去年同期的2210万新元增至2980万新元。

    第二季度每股盈利为0.0980新元，高于去年同期的0.0731新元。

    该公司在周五（7月24日）向交易所提交的文件中报告，同期营收增长37.8%，从之前的1.033亿新元增至1.424亿新元。

    奕丰集团董事建议派发每股0.03新元的中期股息，高于去年同期的每股0.02新元。股息将在8月7日股权登记日之后，于8月20日派发。

    他们预计将建议派发2026财年总股息为每股0.12新元，这比2025财年至少高出43%。

    奕丰集团董事指出，从长远来看，随着集团股东权益接近10亿新元，“有空间”将股息派发率逐步提高至40%。

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    业绩提升

    2026年上半年盈利增长40.7%至5790万新元，去年同期为4110万新元。这相当于2026年上半年每股盈利为0.1901新元，高于之前的0.1358新元。上半年营收同比增长43.3%至2.792亿新元。

    上半年利息收入同比增长15.6%至3730万新元。总营收则增长39.3%至3.165亿新元。

    集团盈利的改善，主要得益于其香港电子退休金（ePension）业务、iFast Global Bank以及核心财富管理平台业务的持续增长。电子退休金部门指的是其养老金管理服务。

    奕丰的香港业务在第二季度实现净营收5670万新元，同比增长41.9%。这主要得益于其电子退休金业务的贡献增加。

    与去年同期相比，集团的电子退休金部门在2026年第二季度和上半年的贡献更为显著。一个不利因素是，来自客户管理资产（Assets Under Administration, AUA）的利息佣金收入出现小幅下降。

    与此同时，集团英国银行业务的税前利润在第二季度同比飙升174.5%，达到190万新元。奕丰指出，这得益于客户存款持续增长所带动的净利息收入的稳健增长。

    截至6月底，集团的管理资产规模（AUA）同比增长32.8%至创纪录的361亿新元，其中2026年上半年的净流入额增长15.2%，达到26亿新元。

    该公司正致力于在2030年前实现管理资产规模（AUA）达到1000亿新元的目标，这意味着未来五年的复合年增长率需达到25.6%或更高。

    奕丰表示，公司正“拥抱人工智能以实现其各项业务目标，同时降低集团的员工总数”。

    公司指出，预计集团员工总数将在2026年中期达到顶峰，并在2028年底降至更低水平。公司称：“这将为从2027年起提高利润率铺平道路。”

    集团上半年的股本回报率为27.2%。公司预计，集团营收和盈利能力将在2026年下半年实现稳健增长。

    在业绩公布前，奕丰股价周五收于9.28新元，下跌3.1%，即0.30新元。

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