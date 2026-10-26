iFast第三季度利润增长24.5%至3200万新元，营收实现全面增长

营收增长23%至1.67亿新元，每股收益为0.1056新元

iFast预计全年将提议派发每股0.12新元或更高的总股息，与2025财年相比至少增长43%。 图片来源：IFAST

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[新加坡] 数字银行和财富管理平台iFast公布，其截至9月30日的第三季度净利润增长24.5%，达到3240万新元，而去年同期为2600万新元。

该季度的每股收益为0.1056新元，高于去年的0.0856新元。

在周一（10月26日）提交给交易所的文件中，该公司报告营收同比增长23%，从1.358亿新元增至1.67亿新元。

其董事会提议派发第三季度每股0.032新元的股息，比去年同期派发的0.023新元高出39.1%。

对于全年，该公司预计将提议派发每股0.12新元或更高的总股息，与2025财年相比增幅至少为43%。这一预期高于其在2026年4月发布的每股0.105新元或更高的先前指引。

得益于强劲的资金净流入和积极的金融市场表现，该集团的资产管理规模 (AUA) 同比增长了20%，在第三季度达到367.6亿新元，创下历史新高。

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10月1日，iFast与DWS旗下的Xtrackers建立合伙业务，在新加坡交易所 (Singapore Exchange) 推出了其首批交易所交易基金 (ETF)。

iFast在早前的公告中指出，这首批ETF提供了对人工智能 (Artificial Intelligence) 以及日本、韩国和台湾这三个主要亚洲股票市场的投资敞口。

在新加坡，净营收与去年同期相比增长了20.5%，这得益于资产管理规模的广泛增长和更高的交易量。

截至2026年9月30日，新加坡业务的AUA同比增长16.6%，创下季度新高。新加坡业务录得更高的与投资产品AUA相关的经常性费用收入。

投资组合管理服务带来的更高经常性费用收入是一个关键的积极因素，因为基金管理资产较去年同期大幅增加。更高的尾随佣金和管理费也做出了积极贡献。

由于交易量走强，前端和处理费收入普遍更高，这主要是由客户投资交易所上市股票证券相关的交易处理费所带动。

因外国交易所上市证券交易量增加，提供货币兑换管理服务所产生的服务费有所提高，这也做出了积极贡献。

负面因素包括来自客户AUA的利息佣金收入减少，以及债券处理费收入下降。

iFast Global Bank在2025年实现首个全年盈利的基础上，第三季度税前利润同比增长965%，达到330万新元。

盈利能力的急剧增长是由于银行业务净营收同比增长了67.1%，其中数字个人银行业务部门和商业银行业务部门均对良好的增长率做出了贡献。

财富管理平台为主要驱动力

iFast表示，盈利增长主要由集团的核心财富管理平台业务、iFast Global Bank以及电子养老金部门更强劲的贡献所驱动。

该集团有望在2026年报告强劲的营收和盈利增长率，2026年前九个月的净利润已同比增长34.4%，达到9030万新元。

2026年前九个月，营收同比增长33.2%，从3.63亿新元增至4.835亿新元。

iFast Global Bank预计2026年全年的税前利润将超过1000万新元，与2025年实现的310万新元相比，增幅超过200%。

该集团继续致力于在2030年前实现1000亿新元的AUA目标，这意味着未来四到五年内，其复合年增长率 (CAGR) 将达到26.5%或更高。

在业绩发布前，iFast股价周一收于8.01新元，下跌0.6%，即0.05新元。