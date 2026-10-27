iFast公布第三季盈利增长后 股价微跌作收

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该股早盘一度跳涨5.7%至近一个月高位，随后回落。

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】iFast的股价于星期二（10月27日）在早盘交易中上涨5.7%，随后回落并小幅收低。

此前一天，这家数字银行和财富管理平台公布，其截至9月30日的第三季度净利润同比增长24.5%至3240万新元。

ShareInvestor的数据显示，星期二上午9时07分，该股报8.47新元，较星期一收盘价上涨0.46新元，约有44万股易手。

这是该股自9月30日以来的最高交易水平。 然而，股价随后回吐涨幅，全天收跌0.1%或0.01新元，报8新元。

该集团于星期一报告称，其营收同比增长23%至1.67亿新元，增长主要由其核心财富管理平台业务、iFast Global Bank以及ePension部门的更强劲贡献所驱动。

每股收益为0.1056新元，高于去年同期的0.0856新元。

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其董事会建议派发第三季度每股0.032新元的股息，较去年同期派发的0.023新元高出39.1%。

公司还将其全年股息指引上调至每股至少0.12新元，较2025财年增长至少43%。此前的指引为每股至少0.105新元。

截至9月底，该集团的资产管理规模 (Assets Under Administration) 同比增长20%，达到创纪录的367.6亿新元，这得益于强劲的净流入和积极的金融市场表现。

集团首席执行官Lim Chung Chun在星期二的业绩发布会上表示，iFast看到了在为大众富裕阶层和零售客户提供服务和银行业务方面的巨大潜力。