IHH医疗保健寻求增持富通股份，计划将印度床位扩增至1万张以拓展全球业务

富通医疗目前在印度全国的36家医疗机构中拥有约6100张床位。

富通医疗董事总经理兼首席执行官Ashutosh Raghuvanshi医生（左）与IHH医疗保健首席企业事务官Ashok Pandit摄于印度古尔格拉姆的富通纪念研究所。 照片来源：IHH HEALTHCARE

[德里] IHH医疗保健 (IHH Healthcare) 正在加速扩张其在印度的医疗保健业务——富通医疗保健 (Fortis Healthcare)，目标是到2030年，将这家印度医院运营商的床位容量增加近一倍，达到约1万张。

富通医疗保健目前在印度运营36家医疗机构，拥有约6100张床位。

富通医疗董事总经理兼首席执行官Ashutosh Raghuvanshi医生表示，其扩张战略将采取双管齐下的方式。

富通将通过扩建现有医院，将床位数量增至约7500张，其余新增床位将来自新建医院或潜在的并购项目。

IHH首席企业事务官Ashok Pandit透露，在扩大运营规模的同时，IHH医疗保健也计划“在未来几年内”将其在富通的股份增持至至少51%。

这家在马来西亚上市的医疗保健集团于2018年收购了富通的控股权，目前持有其31.1%的股份。

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Raghuvanshi医生在8月初于德里举行的一次媒体吹风会上表示，尽管私立医院运营商进行了快速投资，但印度市场服务仍然严重不足，即使在主要大都市区也持续存在短缺问题。

他表示：“潜在市场非常庞大。公共医疗保健系统无法覆盖所有人。”

他补充道：“虽然人们在经济上获得医疗保健服务的能力有所提高，但床位仍然短缺，这带来了巨大的机遇。”

富通增长与创新总监Ritu Garg指出，不断扩大的保险覆盖范围是需求的关键催化剂。

她说，约28%的印度患者（通常是小企业主和店主）未被政府医疗保健计划或雇主提供的保险所覆盖。

因此，这一群体对零售保险的需求不断增长，正促使更多患者转向私立医疗保健服务。

为支持这一增长轨迹，富通将在2026年投入约70亿卢比（7330万美元），为其现有医院增加400张床位。

富通纪念研究所的一张病床，该院是集团旗下最大的医院。 照片来源：IHH HEALTHCARE

公司计划在未来三到四年内保持这一年度资本支出水平，通过棕地扩张（即现有设施改造升级）每年增加约400张床位，除此之外，还将进行绿地扩张（即新建项目）和潜在收购。

他表示，考虑到公司健康的资产负债表状况，这笔支出的大部分可以通过内部现金流来满足。

公司目前的债务与Ebitda之比为“略显保守”的1.08倍，但Raghuvanshi医生表示，如有必要，公司可承担高达Ebitda（即息税折旧及摊销前利润）2.5倍的债务。

他补充说：“如果进行大规模收购，那么可能需要额外的股权融资。”

全球增长

在收入贡献方面，印度市场仍落后于IHH医疗保健的其他主要市场。2026年第一季度，土耳其和欧洲是集团最大的收入来源，其次是新加坡、马来西亚和印度。

但Raghuvanshi医生表示，印度的医疗保健市场在未来至少十年内仍有巨大的扩张空间。

他指出，除了国内患者市场，医疗旅游为富通整个医院网络的收入贡献了约8%。

富通尤其以非洲患者为目标，因为非洲大陆先进治疗方法有限且价格敏感度更高，这使得印度成为一个有吸引力的目的地。

公司的目标是实现至少15%的年收入增长，同时力争在未来几年内将Ebitda利润率从目前的约23%提升至25%左右。

然而，与增长中的印度市场相比，IHH医疗保健选择在马来西亚和新加坡等成熟市场采取更为有机的增长策略。

Pandit表示，集团在这些市场的策略将更侧重于日间护理中心或门诊医疗设施。

这一转变正值马来西亚政府推动改革，以提供更实惠的私人医疗保健保险，从而应对日益加剧的医疗通胀。

Pandit说，与此同时，新加坡的医院扩张空间有限，IHH医疗保健不太可能获得新建医院的许可证。

他解释说，对日间护理中心的重视将使集团能够扩展其护理服务，而不必仅仅专注于增加床位容量。

Pandit说：“这样一来成本更低，我们向患者收取的费用也更低，所以这对双方来说是双赢的。”