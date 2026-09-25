英康保险任命前宏利新加坡总裁为新任总裁
他将接替于8月28日辞职的Andrew Yeo
- 9月初，英康保险因终止向金融科技公司Embed Financial Group出售其数字保险平台Hive而成为新闻焦点。 图片来源：海峡时报
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 新加坡英康保险 (Income Insurance) 已任命保险业资深人士Khoo Kah Siang为新任总裁。
他将接替于8月28日辞职的Andrew Yeo。Andrew Yeo担任该职位已超过七年。
在获得新加坡金融管理局 (金管局) 的监管批准后，Khoo将于2027年1月23日履新。在此期间，应董事会要求，Yeo将继续领导公司业务至12月31日。
Khoo曾于2018年至2025年担任宏利新加坡 (Manulife Singapore) 的总裁。
之后，他执掌宏利亚州的新兴市场部门，负责管理包括柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、缅甸和菲律宾在内的业务组合，并推动这些市场的可持续增长，以实现业务多元化。
他在金融服务领域拥有超过30年的经验，曾在大东方 (Great Eastern) 和新加坡金融管理局 (金管局) 等其他机构担任精算、监管、财务和盈亏管理等领导职务。他拥有精算学学位和统计学博士学位。
Khoo于周四（9月24日）在领英 (LinkedIn) 的一篇帖子中宣布了他从宏利离职的消息。
9月25日，英康保险董事会主席Lim Sim Seng表示，Khoo在保险领域的丰富经验以及带领企业变革的往绩，将能引导公司进入下一个增长阶段。
他补充道：“董事会期待与Kah Siang密切合作，共同加强我们的能力，深化对客户的承诺，并建立一个更具韧性和可持续性的组织。”
终止拟议出售
9月初，英康保险曾因终止向金融科技公司Embed Financial Group出售其数字保险平台Hive而成为新闻焦点。
此前，Embed因涉嫌未能为六名员工缴纳强制性公积金 (Central Provident Fund)，而被告上法庭。这些员工包括其集团副总裁、首席运营官、前首席财务官和集团战略合作主管。
该交易于6月首次宣布，但未披露具体金额。根据交易，Embed将拥有Hive 100%的股权，而英康保险将继续作为该平台的客户。
Yeo当时曾表示，Hive进入下一增长阶段的时机已经成熟，该数字平台的未来发展，将能更好地获得一家全球性公司的支持，这家公司有能力加速其业务发展并进一步扩大其规模。
2024年，一项出售英康保险多数股权的交易曾遭到政府阻止。
德国保险公司Allianz曾于当年7月17日提出收购要约，计划以22亿美元的价格收购这家新加坡保险公司51%的股份。但几个月后，该公司于12月撤回了该要约。
根据国会通过的新法律，该交易被阻止。原因是当局担忧其在三年内向股东返还18.5亿美元现金的计划，以及英康保险能否继续履行其社会使命。
英康保险在周五发布的这项任命，正值保险行业高管人事变动之际。
一天前，保诚集团 (Prudential) 宣布，其新加坡总裁Chan San San将卸任，并于周一加入该集团的资产管理业务瀚亚投资 (Eastspring Investments)，担任首席合伙业务官。
曾于2018年至2025年担任保诚新加坡 (Prudential Singapore) 首席财务官的Andreas Rosenthal，将从周一起被任命为该集团新加坡业务的临时总裁。海峡时报
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