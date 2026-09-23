Incredible Holdings 提呈司法管理申请
一项自动暂缓偿付令已于周一开始生效，并将持续有效，直至法庭对该申请作出裁决。
- Incredible Holdings 于周六表示，其一名独立董事正在协助商业事务局 (CAD) 和新加坡金融管理局 (金管局) 的调查。 照片：海峡时报
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】凯利板上市公司 Incredible Holdings 于周三（9月23日）表示，已向新加坡高等法庭提呈申请，要求将公司列入司法管理。
这份于两天前提呈的申请建议委任 Forvis Mazars Consulting 的 Ellyn Tan Huixian 和 Terrence Chin Khee Loon，担任这家电子与消费品公司的联合兼个别司法管理人。
Incredible Holdings 于周六表示，其一名独立董事 Eunice Veon Koh Pei Lee 正在协助商业事务局 (CAD) 和新加坡金融管理局 (金管局) 的调查。该调查涉及涉嫌触犯《证券与期货法令》（第289章）和《2001年证券与期货法令》的罪行。
Incredible Holdings 于周一表示，Koh 已告知公司，她理解自己仅被要求协助调查，并非调查对象。
Incredible Holdings 的股票自2022年9月起已暂停交易。该公司上一次于2023年召开常年股东大会，之后并未为截至2024年6月和2025年6月的财政年度召开会议，这使其违反了上市条例。
一项自动暂缓偿付令已于周一开始生效，并将持续有效，直至法庭对司法管理申请作出裁决。
在暂缓偿付令生效期间，除非获得法庭许可，否则不得发出任何将公司清盘的庭令，也不得通过任何相关决议。此外，不得采取任何措施来执行对公司任何财产的任何担保，或收回任何货物。
在此期间，除非获得法庭许可并遵守其可能施加的条款，否则也不得对 Incredible Holdings 启动或继续进行任何其他法律程序。
此外，除非获得法庭许可，否则不得针对该公司或其财产发出、继续或执行任何强制执行令或其他法律程序，也不得进行任何扣押。
Incredible Holdings 补充说，当此事出现任何重大进展时，公司将发布进一步的公告。
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