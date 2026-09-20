Incredible Holdings称一名独立董事正协助商业事务局和新加坡金融管理局的调查

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该公司称调查与其事务有关

Incredible Holdings接到新加坡交易所证券交易公司的通知，由于不再拥有创收业务，该公司自5月28日起被视为现金公司。 图片：TAY CHU YI，《商业时报》

[新加坡] 凯利板上市公司Incredible Holdings于上周末表示，其一名独立董事正在协助商业事务局 (CAD) 和新加坡金融管理局 (金管局) (MAS) 的调查。

Incredible Holdings在周六（9月19日）向新加坡交易所 (SGX) 网站提交的一份文件中表示：“公司从该独立董事处获悉，此项调查与公司事务有关。”

该文件由Incredible Holdings董事会及其独立非执行主席Jacob Leung提交。

Incredible Holdings在周六的文件中指出，该独立董事收到一封来自商业事务局和新加坡金融管理局的信函，日期为9月17日。信中要求其出席一次面谈，该面谈与一项涉嫌违反《证券与期货法》（第289章）和《2001年证券与期货法》的调查有关。

该独立董事于9月18日出席了面谈。

Incredible Holdings在周末的文件中表示：“商业事务局和新加坡金融管理局尚未向公司提供任何有关其调查的进一步细节。”

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在周一（9月21日）随后提交给新交所的文件中，Incredible Holdings确认该独立董事为Eunice Veon Koh Pei Lee。公司表示，据其了解，商业事务局的调查正在进行中，并要求她“对调查细节保密”。

该文件是为了回应新加坡交易所的问询而提交的。文件中称：“为明确起见，Koh女士已告知公司，据她理解，她并非调查对象，只是被要求协助调查。”

公司于8月27日举行了一次信息发布会，并于9月8日向新交所提交了会议记录。记录显示，她作为独立董事，与同为独立董事的Leung一同出席了商业事务局和新加坡金融管理局的面谈。

会议记录还提到，非执行非独立董事Zhou Jia Lin因无法出席该信息发布会而致歉。同样未能出席会议的还有Phillip Fei，他于7月被任命为执行董事，当时身在北京。

Incredible Holdings的股票自2022年9月起已暂停交易。该公司于2023年8月15日举行了最后一次年度股东大会 (AGM)，并且未能为截至2024年6月和2025年6月的财政年度召开会议，这使其违反了上市规则。

因此，新加坡交易所监管公司 (SGX RegCo) 在一份日期为4月28日的合规通知中指示Incredible Holdings，要求其在四个月内举行一次线下信息发布会，向股东通报公司的现状和未来计划，并为投资者提供提出疑虑的机会。

新交所监管公司表示，Incredible Holdings也被告知需在一年内召开所有逾期未开的年度股东大会。若未能遵守这些指令，可能会导致纪律处分，包括将董事和高管列入观察名单。

5月下旬，Incredible Holdings接到新加坡交易所证券交易公司的通知，根据凯利板规则第1017(1)条，由于公司已不再有任何创收业务，自5月28日起被视为现金公司。