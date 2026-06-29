就Keppel子公司雅加达地块索赔1.276亿美元的个人 就法院判决再次提出上诉

此次最新上诉前，Keppel今年早些时候已连续两次在官司中获胜

该名个人声称对Keppel全资子公司Kepland所拥有的雅加达地块拥有所有权。 照片来源：路透社

【新加坡】一场涉及Keppel子公司和一名个人、关于雅加达地块所有权的法律纠纷，目前正提交至印度尼西亚最高法院。该名个人寻求2.28万亿印尼盾（1.276亿美元）的索赔。

在周六（6月27日）的一份公告中， Keppel 更新信息称，索赔人Tumpal Hutabarat已就近期的一项裁决提出进一步上诉，即申请撤销原判（cassation）。

该撤销原判上诉是通过南雅加达地方法庭向印度尼西亚共和国最高法院提起的。

此次最新上诉前，Keppel今年早些时候已连续两次在官司中获胜。

南雅加达地方法庭最初于2026年2月裁定该诉讼不予受理，并判令Hutabarat支付诉讼费用。

索赔人对此判决提出上诉，但雅加达首都特区高等法庭于2026年5月维持了下级法院的裁决，同样裁定该诉讼不予受理。高等法庭也判令索赔人支付诉讼费用。

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Hutabarat声称对Keppel全资子公司Kepland Investama所拥有的雅加达地块拥有所有权。他对该子公司及其他方提起民事诉讼，寻求赔偿。

除赔偿外，他还要求法庭宣告其为争议地块的合法所有者，并归还任何未使用的土地。

Keppel表示，Hutabarat的索赔是基于其持有一份名为“girik”的文件，该文件是他在1954年左右获得的。Keppel补充说，根据印尼《土地法》，持有此类文件不被视为土地所有权的证明。

该公司表示，预计此次新的撤销原判上诉不会对其运营或整体财务表现产生任何重大影响。

Keppel在其文件中表示：“Kepland的印尼法律顾问坚持其观点，即根据印尼《土地法》，Kepland的土地证书是所有权的最有力证明。”

该公司补充说，将继续就正在进行的法庭程序的重大进展，在适当时候向股东通报最新情况。

周五，Keppel股价收于11.06新元，下跌0.17新元，跌幅1.5%。