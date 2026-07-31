Indofood Agri Resources上半年净利增长31.6%至2460万美元

得益于集团食用油和脂肪部门销售额增长，营收增长2.5%

Indofood Agri Resources上半年的盈利增长主要受外汇收益、生物资产的公允价值收益以及其他营业收入增加的推动。 图片来源：《商业时报》资料图

[新加坡] Indofood Agri Resources 于周五（7月31日）公布，截至6月30日的上半年净利润增长31.6%，从去年同期的3378亿印尼盾增至4445亿印尼盾（2460万美元）。

每股盈利从之前的242印尼盾攀升至318印尼盾。

该农业综合企业集团将此增长主要归因于外汇收益、生物资产的公允价值收益以及其他营业收入的增加。

营收增长2.5%，从去年同期的9.4万亿印尼盾增至9.6万亿印尼盾。

这主要得益于Indofood Agri Resources的食用油和脂肪（EOF）部门销售额的增长，该部门营收增长7%，部门利润增长24%。

该集团的种植园部门营收录得15%的增长，主要由于棕榈产品的销量和售价提高。尽管棕榈生产成本上升，该部门利润仍增长了20%。这主要归功于净营业收入的增加和生物资产的公允价值收益。

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然而，若不计部门间销售，种植园部门的外部销售额有所下降，因为其更高比例的粗棕榈油（CPO）在上半年被内部出售给了食用油和脂肪部门，占报告期内粗棕榈油总销量的94%，而去年同期为84%。

该集团表示，上半年粗棕榈油价格保持“良好支撑”，这得益于“供应紧张以及印尼提高B50生物柴油强制掺混比例带来的更强劲需求”的支持。

尽管如此，该集团警告称，大宗商品价格“预计将保持波动，其驱动因素包括供需动态，以及日益增加的天气相关干扰（包括厄尔尼诺现象）、地缘政治风险（和）政策发展”，例如美国的关税和进出口税。

“作为价格接受者，我们将继续专注于改善运营绩效、加强成本控制、推动农艺创新，并优先考虑关键领域的资本支出。”

Indofood Agri Resources表示，计划通过“有竞争力的定价、强化的分销网络和稳定的产品供应来增加其食用油和脂肪部门的销量，以支持印尼不断增长的消费和工业市场”。

至于其种植园部门，该集团将“专注于有针对性的行动计划”，例如改善运营成果和优先考虑关键领域的资本投资。

在业绩发布前，该股周五收盘报0.355新元，股价持平。