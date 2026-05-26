印尼法庭维持原判，驳回针对吉宝子公司土地的2.28万亿卢比索赔

索赔人寻求赔偿，要求法庭宣布其为争议地块的合法所有者，并归还任何未使用的土地

索赔人于2025年针对吉宝的全资子公司Kepland及其他方提起民事诉讼。 图片来源：路透社

[新加坡] 吉宝（Keppel） 周二（5月26日）表示，印度尼西亚高等法庭已维持原判，驳回了一名个人针对其子公司所拥有的雅加达土地提出的2.28万亿卢比（1.863亿新元）索赔。

2025年3月，吉宝宣布，名为Tumpal Hutabarat的个人声称对其子公司在雅加达拥有的土地持有所有权。吉宝称，该个人对该子公司提起民事诉讼，并寻求可能高达2.28万亿卢比的赔偿。

在南雅加达地方法庭于2026年2月9日宣布索赔人的诉讼“不予受理”后，他向DKI雅加达省高等法庭就该判决提出上诉。

吉宝在周二表示：“DKI雅加达高等法庭已于2026年5月13日确认了南雅加达地方法庭早前的判决。”

吉宝补充说，与南雅加达地方法庭2月份的裁决类似，高等法庭也命令索赔人支付诉讼费用。

土地纠纷

吉宝在2025年3月宣布，该名个人针对其全资子公司Kepland及其他方提起了民事诉讼。

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吉宝表示，该个人声称对总面积约24,500平方米的地块拥有所有权，雅加达国际金融中心二期大楼建筑群占用了其中一部分土地。

除了赔偿外，他还要求法庭宣布其为争议地块的合法所有者，并归还任何未使用的土地。

吉宝称，他的索赔是基于他持有一份名为“girik”的文件，该文件是他在1954年左右获得的。吉宝补充说，根据印度尼西亚土地法，持有该文件不被视为土地所有权的证明。

在此消息公布前，吉宝股价周二收盘下跌2.1%或0.23新元，报10.84新元。