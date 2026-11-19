该企业集团旨在实现至少15%的股本回报率

【新加坡】印尼企业集团阿斯特拉国际 (Astra International) 设定目标，计划到2030年实现13%至14%的股东总回报和约6%的股息收益率。该公司计划通过严谨的资本配置来提高盈利和回报。

这家印尼上市公司的目标，在周一（11月16日）发布的集团投资者日报告中进行了概述。公司表示，股东总回报将由盈利增长、股息和股票回购支撑，同时公司也将保持强劲的信用评级并达成其运营目标。

阿斯特拉国际的业务涵盖汽车、金融服务，以及采矿解决方案和重型设备。 怡和控股东南亚 (Jardine Matheson Southeast Asia, JMSEA) 是新加坡上市公司怡和控股 (Jardine Matheson) 的子公司，持有该集团50.1%的股份。

阿斯特拉国际的目标还包括到2030年实现至少15%的股本回报率 (ROE)，以及每股收益 (EPS) 达到1150至1200印尼盾（约合0.07美元） ，而2025年的每股收益为814印尼盾。此每股收益目标是基于不包括非经常性项目的盈利计算的。

该集团在报告中表示，计划通过“严谨的资本重新配置”来实现其股本回报率目标。

在此策略下，公司计划将30%的现金用于资本支出，30%用于股票回购和投资，剩余的40%则用于派发股息。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

阿斯特拉国际总裁Rudy说：“我们的重点是确保资本配置到能够带来可持续长期回报的领域，以实现我们2030年的目标。”

这些目标标志着该集团的历史股东回报将有所改善。根据其2026年5月发布的战略路线图，阿斯特拉国际在2015年至2025年的十年间，年化股东总回报为6%。

该集团还计划到2030年，根据截至2025年12月的账面价值，重新配置10万亿印尼盾的净资产。

阿斯特拉国际表示，印尼的经济基本面为其核心业务的持续需求提供了支撑。该国仍是亚细安最大的市场，预计其国内生产总值将在2027年增长5.2%，人口到2040年将接近3.12亿。

在截至2026年9月的九个月里，阿斯特拉国际报告其净利润（不包括若干非经常性项目）同比下降1%。

其汽车业务的利润增长了8%，而印尼的摩托车批发市场增长了4%。阿斯特拉国际的本田摩托车市场份额保持在77%。

汽车批发市场增长了21%，而阿斯特拉国际的汽车销量则增长了13%。丰田和大发继续保持市场领先地位，阿斯特拉国际的整体市场份额为49%。

金融服务业务的盈利增长了6%，这主要得益于贷款组合的扩大，反映了汽车金融和多功能融资业务的增长。

采矿解决方案和重型设备业务的利润（不包括若干非经常性项目）下降了28%。

在11月18日的一份研究报告中，CGS International (CGSI) 将该集团的目标价从5550印尼盾上调至6650印尼盾，同时维持其“增持”评级，理由是股东回报改善和盈利可见度提高。

目标价的上调是基于该集团2028年预测盈利的八倍估值。

CGSI表示，该集团的潜在增长动力包括丰田推出更实惠的纯电动汽车、出售部分资产以及更有效地利用资本。

然而，该机构警告称，电动汽车市场的长期竞争以及执行计划的延迟，可能会对阿斯特拉国际的盈利增长和股本回报率的改善构成压力。