内部人士持股与4000万新元股票回购同步增加

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大华银行回购1400万新元，居于首位；新电信以1180万新元紧随其后

在截至10月15日的五个交易日里，公司董事或首席执行官共申报了26起收购和5起脱售，而主要股东则记录了15起收购和3起脱售。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

【新加坡讯】在截至10月15日的五个交易日里，共有40只主要上市公司提交了近90份与董事权益和主要股东持股相关的申报。其中，公司董事或首席执行官申报了26起收购和5起脱售，而主要股东则记录了15起收购和3起脱售。

在截至10月15日的五个交易日里，共有29家主要上市公司进行了股票回购，总金额达4090万新元。

大华银行 (UOB) 以1400万新元的回购额领跑，紧随其后的是回购了1180万新元的 新电信 (Singtel) 。

同期， 莱佛士医疗集团 (Raffles Medical Group) 、 鸿福实业 (Hong Fok Corporation) 和 胜宝旺集团 (Seatrium) 的回购金额也超过了190万新元，而 全合控股 (Chuan Hup Holdings) 则以167万新元回购了614万股股票。

莱佛士医疗集团表示，股票回购是其资本管理框架的一部分，旨在提升股东价值和提高股本回报率，同时也为股东返还盈余现金提供了一种便捷、有效且具成本效益的方式。

该集团董事会还指出，回购的股票可能作为库存股保留，用于员工激励计划等目的。

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在2026年4月的年度股东大会上，莱佛士医疗集团还强调，已将其股息承诺从占归属于股东的可持续利润最高50%，提高到至少50%。

10月8日至12日期间， Geo Energy Resources 以21万6518新元共回购了40万股股票，使其在当前授权下的累计回购量增至1404万股，占已发行股份的0.79%。

Reclaims Global 以22万2591新元回购了110万股股票，使累计回购量达到952万股，占已发行股份的3.15%。

Q & M 牙科集团创始人视同权益增至55.66%

10月9日至15日，全民控股 (Quan Min Holdings) 在公开市场上以580万新元收购了共计1053万股 Q & M 牙科集团（新加坡）(Q & M Dental Group (Singapore)) 的股票。

这些收购包括：10月9日以148万新元购入272万股；10月12日以84万1035新元购入152万股；10月13日以66万3754新元购入120万股；10月14日以77万2002新元购入140万股；以及10月15日以204万新元购入368万股。这些收购使全民控股的直接权益从此前的54.54%增至55.65%。

因此，Q & M 牙科集团的非独立执行董事兼集团首席执行官 Ng Chin Siau 医生申报其视同权益从此前的54.55%增至55.66%。该视同权益源于全民控股所持有的股份，此外 Ng 医生本人也直接持有2万8900股。

国浩房地产主席进一步增持视同权益

10月7日至12日， 国浩房地产 (GuocoLand) 主席兼非独立非执行董事 Quek Leng Chan 通过 GuoLine Group Management Company 在公开市场进行的收购，获得了共计73万7600股股票的视同权益。

这些股票以164万新元（即每股2.23新元）的价格购得，使其视同权益从此前的71.87%增至71.94%。

在截至6月30日的2026财年，国浩房地产通过其投资组合的高入住率和租金正向调整，持续扩大其经常性收入基础。与此同时，其在新加坡的住宅项目也取得了强劲的吸纳率，截至6月30日贡献了超过30亿新元的未入账销售额。

该集团表示，经常性投资物业收入与开发项目产生的增长资本相结合，既能支持再投资机会，也能保障可持续的股息派发。

Quek 此前强调，国浩房地产在2026财年采取了多项战略行动，以重新定位其在中国和马来西亚的业务，包括将国浩房地产（马来西亚）私有化，通过2亿零720万新元的可预见亏损拨备重置其重庆开发项目组合，以及脱售新山 Thistle 酒店。

他表示，这些行动反映了该集团在保持财务实力和管理风险方面的系统性方法，同时也为把握未来增长机遇、为股东创造可持续价值做好了准备。

Aspial 生活服务产业群主席继续增持股份

10月9日至15日， Aspial 生活服务产业群 (Aspial Lifestyle) 主席兼非执行董事 Koh Wee Seng 在公开市场上以98万6400新元收购了共计313万股股票，平均每股价格约为0.315新元。

这些收购使其直接权益从此前的10.22%增至10.38%，总权益则从75.89%增至76.05%。其视同权益保持在65.67%不变。

鸿运地产执行主席继续增持股份

10月7日至9日， 鸿运地产 (Stamford Land Corporation) 执行主席 Ow Chio Kiat 在公开市场上以每股0.47新元的价格，共收购了123万9600股股票，总金额为58万2612新元。

这些收购使其直接权益从此前的43.14%增至43.22%，总权益则从46.87%增至46.95%。

传慎控股董事视同权益增至60%以上

10月9日和12日，Nuri Holdings 在公开市场上以27万2426新元收购了100万股 传慎控股 (Tuan Sing Holdings) 股票。其中，51万7600股的平均收购价约为每股0.268新元，另外48万2400股的平均收购价约为每股0.277新元。这使得 Nuri Holdings 的直接权益从54.97%增至55.01%。

因此，首席执行官兼执行董事 William Liem 和非执行兼非独立董事 Michelle Liem 均申报其视同权益从60.12%增至60.2%。他们的视同权益源于 Nuri Holdings 和 Greenpark Investments 所持有的股份。

胜捷企业联席主席增持股份

10月9日， 胜捷企业 (Centurion Corporation) 执行董事兼联席主席 David Loh 在公开市场上以27万1218新元收购了20万股股票，使其总权益从此前的48.32%增至48.34%。

10月14日，胜捷企业非执行董事兼联席主席 Han Seng Juan 在公开市场上以9万8500新元收购了7万5000股股票，使其总权益从此前的44.42%增至44.43%。

丰树物流信托独立董事首次持股

10月6日，丰树物流信托管理公司 (Mapletree Logistics Trust Management) 的独立非执行董事 Ching Wei Hong 在公开市场上以每单位1.09新元的价格，收购了10万个 丰树物流信托 (Mapletree Logistics Trust) 单位，总金额为10万9000新元。此次收购使其首次直接持有该信托0.002%的权益。

Nera电讯执行主席继续增持股份

10月6日至13日， Nera电讯 (Nera Telecommunications) 执行主席 Steve Chu 在公开市场上以7万7960新元收购了共计45万5900股股票，平均每股价格约为0.171新元。

这些收购包括：10月6日以每股0.174新元和0.175新元的价格购入15万股；10月8日以每股0.170新元购入11万3300股；10月9日以每股约0.174新元购入2万7000股；10月12日以每股0.170新元购入2000股；以及10月13日以每股0.170新元购入15万8600股。其直接权益从此前的1.201%增至1.327%。

Accrelist执行主席兼董事经理增加直接权益

10月12日， Accrelist 执行主席兼董事经理 Terence Tea 在公开市场上以6万6525新元（即每股约0.133新元）收购了50万股股票。

此次收购使其直接权益从此前的28.32%增至28.48%，总权益则从29.68%增至29.84%。其视同权益保持在1.36%不变，该权益源于其配偶 Aileen Sim 所持有的股份。

和通环球首席执行官增加直接权益

10月9日， 和通环球 (Huationg Global) 执行董事兼首席执行官 Patrick Ng 在公开市场上以3万1631新元收购了共计6万3800股股票，平均每股价格约为0.496新元。

这些收购使其直接权益从此前的7.91%增至7.94%，总权益则从72.78%增至72.81%。其视同权益保持在64.87%不变，该权益源于 Dandelion Capital 所持有的股份。

Metrocon主席增持直接权益

10月8日， Metrocon Holdings 非执行兼非独立主席 Alvin Lim 在公开市场上以2万1000新元（即每股0.21新元）收购了10万股股票。

此次收购使其直接权益从此前的0.2%增至0.3%，总权益则从64.2%增至64.3%。其视同权益保持在64%。

随后在10月9日和13日，Metrocon 的控股股东 LBD Engineering 在公开市场上以5万零520新元收购了共计24万6300股股票，将其直接权益从此前的64%增至64.2%。Alvin Lim 持有 LBD Engineering 46.1%的股份，其父 Lim Ban Dian 则持有剩余的53.9%股份。

All-Link海空运首席执行官增持直接权益

10月8日至14日， All-Link 海空运 (All-Link Air & Sea) 执行董事兼首席执行官 Peter Neo 在公开市场上以1万9932新元收购了共计4万4300股股票，平均每股价格约为0.45新元。这些收购使其直接权益从此前的0.11%增至0.14%。

本文作者是新加坡交易所 (SGX) 的市场策略师。欲阅读新交所的市场研究报告，请访问sgx.com/research。