Japan Home将其新加坡零售店经营权授权给Valu$母公司Radha Exports
这份为期三年的协议自8月19日起生效
- 《商业时报》记者周三走访西城购物中心 (Westgate) 的 Japan Home 分店时，该店正在进行为期两天的“盘点活动”。 图片来源：CHLOE LIM，《商业时报》
本文由AI辅助翻译
【新加坡讯】知名零售连锁品牌Japan Home的门店已由其姐妹公司、Valu$的运营商Radha Exports接管。
Japan Home于周四（8月20日）在其网站上宣布，已将其在新加坡剩余门店的经营权授权给快速消费品品牌Radha Exports。
该公司表示，这份为期三年的协议是Japan Home持续业务发展计划的一部分。该协议自8月19日起生效，并可在到期后续签三年。
在此消息更新之前，《商业时报》周三曾报道指出，Japan Home关闭了其在后港购物中心 (Hougang Mall)、世纪广场 (Century Square)、纳福城 (Northpoint City)、港湾中心 (HarbourFront Centre) 和万国广场 (Buangkok Square) 等主要商场的部分分店。
该报道引述Japan Home员工的话称，部分门店可能会以与Value Dollar (Valu$) 联合经营的形式重新开业。
Valu$是一家以“一元店”概念运营的零售连锁店。其运营商为DD Pte Ltd，该公司由快速消费品供应商Radha Exports于2005年创立。
Asean Intelligence
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根据新加坡会计与企业管制局 (ACRA) 的备案文件，在新加坡注册的Radha Japan公司持有Japan Home约30%的股份。Radha Japan旗下还拥有ACE Fresh和五金店Mr Fix。
据《Lifestyle Asia》报道，Japan Home的剩余股份由Japan Home Centre (Management) Ltd持有。该公司最近将其在香港经营了35年的“日本城 (Japan Home Centre)” 更名为“最美好的家园中心 (Best Home Centre)”。
该公司的联合创始人Ngai Lai Ha和Peter Lau Pak Fai被列为在新加坡注册的Japan Home Retail公司的董事。
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