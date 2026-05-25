The Business Times
business-time-50

Jardine Matheson以34亿澳元收购I-MED Radiology Network

交易将通过现有现金和债务融资

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Chloe Lim

Chloe Lim

Published Mon, May 25, 2026 · 10:02 AM
    • I-MED在澳大利亚和新西兰经营着一个由215家诊断影像诊所组成的网络。
    • I-MED在澳大利亚和新西兰经营着一个由215家诊断影像诊所组成的网络。 图片来源：I-MED RADIOLOGY NETWORK

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】 Jardine Matheson Holdings (JMH) 周一（5月25日）宣布，将以34亿澳元（约合31亿新元）收购澳大利亚的诊断影像与远程放射学公司I-MED Radiology Network。

    该公司表示，I-MED是诊断影像领域的领导者，其所在的“亚太发达市场具有吸引力，拥有强劲的结构性增长前景和防御性的行业特征”。

    该交易包括I-MED在Harrison.ai公司持有的少数股权。Harrison.ai开发放射学人工智能解决方案，包括脑部和胸部CT扫描。

    该公司在一份交易所公告中表示：“JMH的耐心资本将支持相关投资，以扩大业务规模和探索新市场，从而在中期保持高水平增长。”

    JMH指出，该交易的估值颇具吸引力。其核心业务（不包括在Harrison.ai的股份）的估值，约为截至6月的12个月预期调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）的11.5倍。根据Jardine的资本配置框架，预计该交易将产生高于目标的投资回报。

    该交易将通过Jardine的现有现金资源和债务融资相结合的方式提供资金。交易须满足惯例的交割条件，包括获得监管部门的批准，预计将于2026年晚些时候完成。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    I-MED在澳大利亚和新西兰的大都市及地区社区经营着一个由215家诊断影像诊所组成的网络。其诊所每年为患者进行超过700万次检查。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    Jardine MathesonM&AHealthcare

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    The CSRC is leading the effort, along with the National Financial Regulatory Administration, which handles consumer protection and supervises banks.

    Why China is tightening controls on overseas stock trading

    US President Donald Trump with President Xi Jinping after a visit to Zhongnanhai Garden in Beijing, on May 15.

    Xi Jinping has just rewritten the rules of US-China rivalry

    Always one to walk the talk, DBS CEO Tan Su Shan has her personal AI agent that checks and serves up to her the latest news on banking.

    ‘Even a CEO’s job can be replaced by AI’: DBS CEO Tan Su Shan bets big on agentic AI

    Set up by Nichol Ng and her brother, FoodXervices traces its roots to 1934 with the business their grandfather started.

    ‘Whole deck of cards just toppled’: FoodXervices’ Nichol Ng on how a 92-year-old family business unravelled – and what’s next

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More