Jardine Matheson以34亿澳元收购I-MED Radiology Network

交易将通过现有现金和债务融资

I-MED在澳大利亚和新西兰经营着一个由215家诊断影像诊所组成的网络。 图片来源：I-MED RADIOLOGY NETWORK

【新加坡】 Jardine Matheson Holdings (JMH) 周一（5月25日）宣布，将以34亿澳元（约合31亿新元）收购澳大利亚的诊断影像与远程放射学公司I-MED Radiology Network。

该公司表示，I-MED是诊断影像领域的领导者，其所在的“亚太发达市场具有吸引力，拥有强劲的结构性增长前景和防御性的行业特征”。

该交易包括I-MED在Harrison.ai公司持有的少数股权。Harrison.ai开发放射学人工智能解决方案，包括脑部和胸部CT扫描。

该公司在一份交易所公告中表示：“JMH的耐心资本将支持相关投资，以扩大业务规模和探索新市场，从而在中期保持高水平增长。”

JMH指出，该交易的估值颇具吸引力。其核心业务（不包括在Harrison.ai的股份）的估值，约为截至6月的12个月预期调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）的11.5倍。根据Jardine的资本配置框架，预计该交易将产生高于目标的投资回报。

该交易将通过Jardine的现有现金资源和债务融资相结合的方式提供资金。交易须满足惯例的交割条件，包括获得监管部门的批准，预计将于2026年晚些时候完成。

I-MED在澳大利亚和新西兰的大都市及地区社区经营着一个由215家诊断影像诊所组成的网络。其诊所每年为患者进行超过700万次检查。