该公司的资本回收工作“持续快速推进”

尽管第三季度业绩向好，但其酒店业务文华东方酒店的基础盈利却下降了60%。 照片：路透社

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[新加坡] 总部位于香港的企业集团 怡和控股 (Jardine Matheson Holdings) (JMH) 在周二（11月17日）的业务更新中表示，鉴于截至9月的第三季度业绩“表现强劲”，公司预计2026年的股息将至少达到每股2.50美元。

此前，怡和控股已于10月份将其全年基础每股盈利指引从之前的5.33美元上调至5.50美元至5.65美元之间。

第三季度，怡和控股旗下的印尼公司 Astra International 基础净利润增长了11%，得益于“汽车、金融服务、农业综合企业业务的稳健增长，以及矿业解决方案和重型设备业务贡献的恢复”。

DFI Retail Group 第三季度基础盈利增长了10%，其中健康与美容以及家居用品部门的盈利能力有所提高，联营公司的贡献也有所增加。

由怡和控股的工程与基础设施业务组成的 JE&I 部门报告称，第三季度基础盈利增长15%，旗下 Gammon Construction 和 Jardine Engineering Corporation 的在手订单总额超过70亿美元，并“稳步增长”。

怡和控股指出，这一增长“受到香港北部都会区公私营部门需求以及该地区数据中心扩张和其他公共基础设施项目所推动”。

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尽管如此，其酒店业务文华东方酒店由于香港文华东方酒店因翻新而暂时关闭，第三季度基础盈利下降了60%。该酒店已于10月1日重新开业。

怡和控股在周二提交的文件中还表示，其资本回收工作“持续快速推进”，旗下怡和东南亚 (Jardine Matheson Southeast Asia) 已于10月完成了对新加坡和马来西亚 Cycle & Carriage 业务的处置。

年初至今，已回收或签约回收的资本约14亿美元，其中不包括置地公司 (Hongkong Land) 和 Astra 的进一步回收。这占怡和控股到2030年至少40亿美元资本回收目标的约35%。

怡和控股表示，其资产负债表“依然强劲，拥有充足的能力以符合其资本配置框架来支持未来的投资”。

此外，公司宣布其首席财务官 Graham Baker 将于2027年第二季度退休，这是“计划内继任”的一部分。

公司补充说：“（Baker 的）继任者是一名经过广泛招聘流程招募的外部候选人，将于2027年上半年加入公司，其身份和详细信息将于2027年初公布。”

怡和控股股价周二收于59.15美元，下跌1%，即0.62美元。