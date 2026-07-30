怡和控股上半年基础利润增长9%至7.35亿美元

董事会宣布派发每股0.65美元的中期股息；全年股息目标增长5%至每股2.47美元

【新加坡】怡和控股 (Jardine Matheson Holdings, 简称JMH) 公布，截至6月30日的上半年，其基础利润同比增长9%，从去年同期的6.76亿美元增至7.35亿美元。

该集团在周四（7月30日）发布的交易所公告中表示，经调整后，来自怡和太平洋 (Jardine Pacific)、香港置地 (Hongkong Land)、DFI零售集团 (DFI Retail) 的更高贡献以及融资成本的下降，足以抵消 Astra 矿业解决方案业务所面临的挑战性环境。

董事会宣布派发每股0.65美元的中期股息，较2025年上半年的0.60美元增长8%。该股息将于10月14日支付。

该期间的营收从去年同期的171亿美元下降7%至159亿美元。报告盈利从一年前的5.28亿新元增长3%至2026年上半年的5.42亿美元。

该集团表示，在资本循环方面已取得进展，退出了未达最低回报率的资产，并将资本配置于能提高其盈利质量的现有及新兴业务。

该集团表示：“上半年，怡和控股及其投资组合公司完成了15亿美元的资本循环，并再投资及承诺投资32亿美元以支持业务中的投资机会。我们预计在2026年下半年将在进一步的资本循环方面取得重大进展。”

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在周四的另一份交易所公告中，怡和控股的子公司怡和合发 (Jardine Cycle & Carriage, 简称JC&C) 提议派发每股约0.73美元的特别股息，其中包括现金分派以及其剩余Toyota Motor股票的实物分派。这是该集团简化投资组合、释放价值和提高股东回报策略的一部分。

首席执行官 Lincoln Pan 表示，在根据业务处置和一家联营公司的重新分类进行调整后，怡和控股的全年盈利指引保持不变，与2025年持平。他补充说，预计怡和控股全年股息将增长5%，达到每股2.47美元。

Astra International 对怡和控股基础净利的贡献下降8%至3.58亿美元。在疲软的国内经济环境下，剔除非经常性项目后，其净利润同比下降7%至14.8万亿印尼盾。

Pan 表示：“虽然我们与 Astra 还有许多工作要做，但我们预计2026年下半年宏观经济状况将出现温和改善，矿业解决方案和重型设备部门的表现将更为强劲，部分得益于 Martabe 金矿在第二季度恢复运营。”

由于净融资费用下降，香港置地对怡和控股基础净利的贡献同比增长14%至1.4亿美元。与此同时，得益于运营利润改善和融资成本降低，DFI零售集团的贡献同比增长11%至9000万美元。

Pan 说：“基础盈利和自由现金流保持强劲，我们在整个投资组合中有力地执行资本循环举措，这使怡和为未来12个月的进一步投资活动做好了准备。”

他补充说：“进入下半年，我们的重点是继续推动股东总回报、改善我们投资组合的现金流、简化投资组合，以及重要地，将 I-MED Radiology Network 整合到我们的投资组合中。”

怡和控股于今年早些时候以34亿澳元收购了 I-MED Radiology Network。

在业绩公布前， 怡和控股 的股价周四收盘下跌0.6%或0.40美元，报67.59美元。