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Jardine Matheson设定年度股息增长5%的目标，并启动5亿美元股票回购计划

公司亦寻求在未来五年内实现至少9%的年化股东总回报

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Tue, Jun 16, 2026 · 10:14 AM
    • JMH在伦敦证券交易所进行主要上市，并在新加坡交易所和百慕大进行第二上市。
    • JMH在伦敦证券交易所进行主要上市，并在新加坡交易所和百慕大进行第二上市。 图片来源：《商业时报》资料图

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    【新加坡】 Jardine Matheson Holdings (JMH) 承诺，到2030年其年度股息将至少增长5%，并启动了一项5亿美元的股票回购计划。该企业集团于周二（6月16日）在香港举行的首个投资者日上，公布了一系列股东回报和投资组合资本回收目标。

    这些目标是公司转型计划的一部分，旨在摆脱其传统的“所有者-经营者”模式，成为一家以回报为核心的投资公司。JMH在伦敦证券交易所进行主要上市，并在新加坡交易所和百慕大进行第二上市。

    其最新投资策略中提出的其他目标包括：

    • 在未来五年内，实现至少9%的年化股东总回报
    • 从其投资组合中回收至少40亿美元资本，其中不包括子公司 Hongkong Land 和Astra的资本回收承诺
    • 通过外部并购，新增至少2亿美元的税后及少数股东权益后利润

    该企业集团补充称，将寻求成为其投资组合公司的控股股东，并进行能够实现多元化和提高盈利质量的投资。

    为此，JMH将投资于能够以亚太地区为地理基础进行规模扩张的“市场领先企业”。这些企业必须具备应用技术的能力，包括人工智能。

    这些投资应能促进增长，产生现金流，并在中期内为每股股息和每股收益做出贡献。

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    JMH 也在寻找能够持有控股或联合控股股权，并能“与管理层目标一致”的投资机会。

    这些投资必须有明确的路径，在五年内实现超过1亿美元的税后及少数股东权益后利润。

    JMH首席执行官 Lincoln Pan 周二表示，公司的目标是成为“杰出的投资者和所有者，致力于在亚太地区建立一个由高质量、规模化企业组成的多元化投资组合”。

    JMH股价周一上涨4.3%（或2.75美元），收于66美元。

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