怡和系股票早盘上涨后走势分化：怡和控股与香港置地转跌，怡和合发因特别股息上涨4%

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怡和控股、怡和合发及香港置地周五早盘股价均上涨

怡和控股旗下的餐饮部门在部分亚洲市场经营肯德基（KFC）门店。怡和控股及其子公司怡和合发均于周四发布了财务业绩。 照片来源：路透社

[新加坡] 怡和控股（Jardine Matheson Holdings，简称JMH） 的股价于周五（7月31日）上午一度上涨高达3.6%。此前，该公司公布 截至6月30日的上半年基本盈利增长9% ，从去年同期的6.76亿美元增至7.35亿美元。

该股在上午9时02分开盘后不久，一度上涨2.41美元至70美元。

然而，临近午盘，截至上午11时24分，JMH股价回吐了所有涨幅。该股报66.97美元，下跌0.62美元或0.9%。

与此同时，在上午9时02分，JMH的子公司 怡和合发（Jardine Cycle & Carriage，简称JC&C） 股价上涨7.6%或2.16新元，至30.49新元。

截至上午11时24分，该股涨幅收窄至29.48新元，但仍上涨1.15新元或4%。

这两家集团均于周四发布了财务业绩。

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尽管怡和合发公布其基本盈利同比下降11%，从5.29亿美元降至4.73亿美元，但该公司同时提议派发每股约0.73美元的特别股息。这笔股息包括现金分派和以其剩余Toyota Motor股票进行的实物分派。

每股0.37美元的现金入息，其资金来源于怡和在4月份脱售东京上市的Toyota股票。与此同时，以约720万股Toyota普通股进行的实物分派，价值约为每股0.36美元。

香港置地（Hongkong Land） 股价亦于周五上午上涨1.1%或0.09美元，一度触及8.43美元。

然而，截至上午11时30分，该股已回落至8.16美元，下跌0.18美元或2.2%。

周四，这家怡和控股的子公司宣布，其设立的新加坡中央私人房地产基金（Singapore Central Private Real Estate Fund）将以11亿新元从Wharf Real Estate Investment Company手中收购会德丰广场（Wheelock Place）。这是该基金自今年初成立以来的首笔收购。

该交易预计将于8月底完成，届时将使该基金的管理资产从82亿新元增至94亿新元。