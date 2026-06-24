JP Morgan任命东南亚投行业务新联席主管
Kelvin Goh与Alfons Halim将共同领导该业务，该行视此区域为战略要地。
- 亚太区金融机构业务主管Kelvin Goh，以及房地产投行业务亚太区主管Alfons Halim，将保留现有职位，并兼任联席主管一职。 照片：路透社
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【新加坡】JP Morgan已任命两名资深银行家为其东南亚投资银行业务的联席主管，任命立即生效。
JP Morgan的一位发言人周三（6月24日）证实，亚太区金融机构业务主管Kelvin Goh和房地产投行业务亚太区主管Alfons Halim将保留现有职位，并兼任联席主管。
Goh和Halim将继续常驻新加坡。
该行之所以做出此项任命，是因为其现任东南亚投行业务主管Vineet Mishra将从新加坡调往伦敦，在该行欧洲、中东和非洲地区的私募资本咨询与解决方案团队担任新的高级职务。
Mishra于2011年加入JP Morgan，在过去五年中一直领导东南亚的投行团队。在他的新职位上，他将负责发起并执行交易，同时为更广泛的业务提供支持。
Goh于2022年加入JP Morgan，负责领导其亚太区金融机构业务；Halim则自2024年起领导该行的房地产业务。
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该行发言人称，二人将凭借其行业专长与客户关系，共同掌管这一被该行视为战略要地的区域。
London Stock Exchange Group的数据显示，2025年，JP Morgan在亚太（不含日本）地区的股权资本市场承销业务中排名第二，在交易活动方面排名第三。
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