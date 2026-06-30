珍宝集团子公司成立合资公司，将中式快餐品牌Lausanjee引入新加坡

该子公司将持有合资公司49%的股权

珍宝集团表示：“此次合资符合集团持续扩大旗下餐饮品牌组合的计划，旨在进一步巩固和提升其在新加坡的业务版图和市场份额。” 照片：《商业时报》资料图

【新加坡】— 海鲜餐饮运营商 珍宝集团 的一家全资子公司已与中国的 Laoxiangji Holdings 同意，在新加坡成立一家合资公司，以“Lausanjee”品牌建立并运营中式快餐馆。

珍宝集团在周二（6月30日）提交的交易所公告中表示，Laoxiangji 持有 Lausanjee 品牌在新加坡的商标、商号权以及特许经营权。这个源自中国的品牌以其鸡汤和鸡肉菜肴而闻名。

根据协议，珍宝的子公司 Jumbo F&B Services 将以98万新元现金认购合资公司的98万股新股。Laoxiangji 将出资102万新元认购102万股新股。

此次认购完成后，Jumbo F&B Services 将持有合资公司49%的股份，而 Laoxiangji 将持有51%的权益。

合资公司成立后，将与 Laoxiangji 或其指定关联公司签订特许经营协议，以获得在新加坡使用 Lausanjee 商标和商号的权利，用于合资业务的运营。

该协议将对合资公司的运营进行规范，内容包括特许经营的期限与续约、特许经营权的范围、运营标准及特许经营费用。

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珍宝集团表示，新公司的董事会将由三名董事组成。Laoxiangji 有权任命两名董事，Jumbo F&B Services 则可任命一名。该董事会将负责监督公司的战略方向和治理，而日常运营将由指定的管理团队处理。

珍宝集团指出，Laoxiangji 在中国每年为超过1.5亿顾客提供服务，并在全国50多个城市运营着超过1600家餐厅，包括直营店和加盟店。

该集团指出，此次合作将把 Laoxiangji 这个广受欢迎的中式快餐品牌从中国引入新加坡，并“结合本集团广泛的本地专业知识和运营经验”。

珍宝集团补充道：“此次合资符合集团持续扩大旗下餐饮品牌组合的计划，旨在进一步巩固和提升其在新加坡的业务版图和市场份额。”

集团对合资公司的投资将由内部资源提供资金。预计此次合资不会对集团2026财年的每股综合有形资产净值或每股综合收益产生重大影响。

在周二消息公布前，该股收盘持平，报0.27新元。