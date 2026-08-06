JustCo上半年亏损收窄52%至83.9万美元，为上市后首份业绩报告

集团营收增长24%至8080万美元，2025年上半年为6510万美元

该公司于7月宣布推出JustCo Place，接管了前Taste Orchard购物中心。 图片：JUSTCO

[新加坡] 灵活办公空间运营商JustCo于周四（8月6日）宣布，其上半年净亏损收窄52%至83.9万美元，而去年同期亏损为170万美元。

若不计一次性开支，这家新上市集团上半年的税后净利润本应约为10万美元。这家由新加坡政府投资公司 (GIC) 支持的公司于5月22日在新加坡交易所主板首次亮相。

与此同时，自由现金流增至320万美元，高于去年上半年的约90万美元，因其未计利息、税项、折旧及摊销前的现金盈利“足以覆盖”在新办公中心的资本支出。该集团的现金头寸也从2025年12月31日的水平增加了6540万美元，截至今年6月30日达到1.694亿美元，其中包括首次公开募股的所得款项。

该公司表示：“JustCo已为未来增长做好充分准备，无需进行额外融资。”

集团营收同比增长24%至8080万美元，高于2025年上半年的6510万美元。这主要得益于每个工位收入的提升和网络的扩张。整个集团每个工位的月均收入同比增长11%，达到468.45美元。

JustCo指出，其网络已从2025年12月底的50个中心和35,067个工位，扩展至2026年6月底的57个中心和37,350个工位。该集团还表示，目前有21个已签约待开业的中心，这将使其网络规模扩大到78个中心。

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该公司于7月宣布推出JustCo Place，接管了前Taste Orchard购物中心，从而将业务从灵活办公空间扩展至共享居住领域。JustCo Place将包括一个JustCo联合办公中心，并由新加坡德勤（Deloitte Singapore）作为主要租户，承诺租用全部空间。

JustCo表示，在无任何不可预见的情况下，其董事会计划从2027财年起，派发相当于净利润50%的股息。

JustCo的股价周四平收于0.63新元，但仍远低于其每股0.94新元的首次公开募股价格。

尽管上市首日表现不佳，星展银行 (DBS) 仍在7月份开始覆盖这家本土联合办公企业，并给予“买入”评级，12个月目标价为1.06新元。