JustCo设定2027年起派息50%，上半年亏损减半

在其IPO后的首份业绩报告中，公司亏损减少52%至83.9万美元

该公司于7月宣布推出JustCo Place，接管了前Taste Orchard购物中心。 图片来源：JUSTCO

[新加坡] 新上市的灵活办公空间运营商JustCo宣布，将从2027财年起派发50%的税后净利润作为股息。该公司表示，此举反映了其对业务规模扩大后创造“可观”利润的信心。

在周五（8月7日）的业绩发布会上，执行主席兼首席执行官 Kong Wan Sing 表示，集团在对公司未来三到五年的增长、资本需求和现金生成进行建模后，最终确定了50%的派息率。

该模型考量的因素包括传统租赁模式和更为“轻资产”的管理合同模式的预期组合。传统租赁模式下，JustCo需为装修提供资金，因此资本密集度较高；而在管理合同模式下，则由业主承担全部或部分装修成本。

Kong 表示，即使在保守的情况下，集团对于在支付股息的同时为已承诺的扩张计划提供资金也感到“有信心”。

他补充说，与其他公司相比，基于其0.94新元的首次公开募股（IPO）发行价，50%的派息率也被认为能提供“可观的收益率”。

JustCo上半年业绩

本次业绩发布会之前，JustCo于周四晚间公布了其上半年业绩报告，这也是该公司自5月22日在新加坡交易所上市以来的首份财报。

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在截至6月30日的六个月里，其净亏损 从去年同期的170万美元收窄52%至83.9万美元。

若剔除一次性支出，这家新上市集团上半年的税后净利润本应约为10万美元。

Kong 承认：“虽然数额不多，但至少实现了盈利……我认为能够展示出这种增长是件好事。”

业绩增长的背后是收入的提升，由于每个工位的平均收入增加和业务网络的扩张，总收入从2025年上半年的6510万美元增长24%至8080万美元。集团每个工位的月均收入同比增长11%，达到468.45美元。

上半年，自由现金流增至320万美元 ，较去年同期的约90万美元增长了256% 。这得益于现金EBITDA（息税折旧及摊销前利润）“足以覆盖”新中心的资本支出。

截至6月底，其现金余额为1.694亿美元，较2025年底增长了63%。

Kong 表示，自由现金流的激增表明JustCo的运营能够“产生”现金，并基本实现“自我造血”，这使其“处于有利位置，能够在无需重返市场进行额外融资的情况下，追求我们已承诺的增长目标”。

与此同时，上半年的现金EBITDA利润率从2025年上半年的6.6%上升至13.1%；2025年全年该数据约为10%。

Kong 表示，即使集团开设更多新中心，该利润率预计仍将继续保持上升趋势，实现两位数增长。“我个人的目标是，这项业务的（现金EBITDA）利润率最低要达到15%。”

不断增长的中心网络

在2025年底至2026年6月期间，JustCo的中心网络从50个中心和35,067个工位，增长到57个中心和37,350个工位。

Kong 补充说，集团计划到2027年1月将其网络扩展至78个中心。

上半年，整体平均出租率为80%，低于此前的82%。

成熟中心（定义为运营超过一年的中心）的出租率约为85%，高于去年的83%。

非成熟中心的出租率则要低得多，在20%至30%之间。但 Kong 指出，这两个数据不具直接可比性，因为非成熟中心可能包含处于不同业务爬坡阶段的网点。

JustCo Place与滨海广场中心

当被问及德勤（Deloitte）在OG乌节坊大楼内新JustCo Place的租赁情况时，Kong透露，该咨询公司的第一批员工将于9月入驻，第二批则在下个月入驻。他拒绝透露商业协议的细节。

德勤将租下JustCo Place内全部64,000平方英尺的共享办公空间。

Kong 指出，其共享办公空间的平均租赁期为1.5年。约30%的客户租用期超过五年，另有30%的客户为三至五年，而租用期少于一年的客户占比不到10%。

他补充说，JustCo已收到关于该中心的进一步问询，但已无可用空间。

当被问及其位于滨海广场（Marina Square）、占地57,000平方英尺的中心时，Kong 表示JustCo尚未收到业主的解约通知，但他预计最终会收到。

他说：“他们将对（该建筑）进行重新开发，这是一个众所周知的事实，所以这只是时间问题。”

Kong 表示，一份解约通知可能会给予集团九到十二个月的准备时间——他形容这是“充足的时间”——但公司已经制定了应急方案。

他说：“这正是我们租下OG空间的原因。但现在OG空间已100%租出。我们有其他计划将客户转移到别处，这也将有助于提升（那些地点的）出租率。”

周四，JustCo股价收盘持平于0.63新元，仍远低于其每股0.94新元的IPO发行价。

尽管上市首秀表现平平，星展银行（DBS）仍在7月首次覆盖这家本土共享办公企业，并给予“买入”评级和1.06新元的12个月目标价。

当被问及集团的股价表现时，Kong 表示他觉得该股“被严重低估了”。他说：“这就是新加坡股市。如果你看看所有的新股……全都破发了。”

虽然他不确定公司能如何直接解决这个问题，但他表示，管理层将继续“高度专注于执行”，并加强对JustCo运营模式的宣导。

“最终结果会证明一切。”