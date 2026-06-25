JustCo旗下品牌the boring office将在中央商业区开设首个共享办公空间
该品牌旨在面向寻求价格实惠中心地段的企业家、初创公司和中小企业。
- 执行主席兼首席执行官 Kong Wan Sing 表示，JustCo 的多品牌平台使其能够服务“更广泛的客户群体，同时保持严谨的增长策略”。 图片来源：商业时报资料图
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 由新加坡政府投资公司 (GIC) 支持的灵活办公空间平台 JustCo 于周四（6月25日）宣布，将在中央商业区（CBD）开设一个新的共享办公中心。
这将是the boring office（该公司投资组合品牌之一）的第二个办公点，也是其在中央商业区的首个办公点。它将占据 The Octagon 大楼的第九层。
该空间地处中心位置，靠近四个地铁站：直落亚逸（Telok Ayer）、市中心（Downtown）、丹戎巴葛（Tanjong Pagar）和莱佛士坊（Raffles Place）。
JustCo 在一份声明中表示：“很大一部分空间专用于一至四人的办公室……他们寻求在中心地段获得灵活性和可负担性。”
该公司补充说，the boring office 专为初创公司、企业家和中小企业设计，旨在满足他们“寻求可靠商业地址和灵活办公空间解决方案，而又无需为可能用不上的保费设施付费”的需求。
用户可以通过灵活的会员条款，使用私人办公室、会议室和共享设施。他们还可以通过可选计划，利用 JustCo 遍布新加坡和亚太地区的更广泛网络。
此次开设新办公空间是 JustCo 区域扩张的一部分，此前该公司已于5月22日在新加坡交易所主板上市。
执行主席兼首席执行官 Kong Wan Sing 表示，此举“表明我们正在继续执行在首次公开募股时向股东概述的增长战略”。
该公司计划在亚太地区开设更多办公空间。
Kong 指出，该地区的企业越来越追求灵活性和成本效益。他补充说，JustCo 的多品牌平台使其能够服务“更广泛的客户群体，同时保持严谨的增长策略”。
在此消息发布前， JustCo 的股价收盘上涨1%或0.005新元，至0.525新元。
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