Keppel 就 Bifrost 海底电缆系统与“全球技术领导者”达成第四对光纤交易

该资产管理公司表示，预计整个项目的内部回报率将达到“约30%”

Keppel 对 Bifrost 光纤对的投资，是“通过其与私募基金联合投资者成立的一家 40-60 合资企业”所持有。 照片：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】资产管理公司 Keppel 于周三（6月17日）表示，已就 Bifrost 海底电缆系统的五对光纤中的第四对达成协议。

该协议是通过 Keppel 的连接部门，以一份不可撤销使用权（Indefeasible Right of Use, 简称IRU）合同的形式签署的。IRU 是一种长期、不可撤销的合同，授予客户对部分网络容量的独家、安全使用权。

Keppel 并未透露参与此次交易的另一方，仅将其描述为一家“全球技术领导者”。

Bifrost 海底电缆系统是一条跨太平洋电缆，全长超过2万公里，途经爪哇海和西里伯斯海，连接新加坡与美国西海岸。

该系统支持人工智能工作负载和云原生平台。它于2025年10月宣布“准备就绪”，并于同年12月开始承载商业流量。

Keppel 连接部门首席执行官 Manjot Singh Mann 表示，云计算、人工智能和数字化正在“加速对海底电缆等关键基础设施的需求，而这些设施是数码经济的基石”。

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Keppel 表示，预计该交易不会对公司当前财年的每股有形净资产或每股收益产生任何重大影响。

在此交易之前，Keppel 还曾与全球电信公司 Telstra 达成协议，向其出租 Bifrost 海底电缆系统的一对光纤，租期为25年。

Keppel 对 Bifrost 光纤对的投资是“通过与其私募基金联合投资者成立的一家 40-60 合资企业”所持有，这符合其“轻资产”模式。

该集团表示，将“继续运营和维护这些光纤对，预计这将在25年内产生稳定、长期的经常性收入”。

“Keppel 预计整个 Bifrost 项目的内部回报率将达到约30%。” 该公司补充道。

该集团正在为 Bifrost 的第五对光纤签署 IRU 协议进行“积极磋商”。公司还表示，正在“顺利探索并推进，以敲定其下一个电缆系统的开发”。

消息公布后，截至周三下午2点56分，Keppel 股价报11.42新元，上涨0.21新元，涨幅为1.9%。