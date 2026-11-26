吉宝首席执行官谈电信合并：星和3400万新元股息远超第一通300万新元贡献
Loh Chin Hua指出，该拟议交易也将把第一通的债务从集团账目中剥离
- 吉宝首席执行官Loh Chin Hua表示，星和股价在一年内若上涨0.10新元，可为吉宝所持股份的价值增加约5500万新元。 照片：商业时报资料图
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 在星和 (StarHub) 与第一通 (M1) 拟议合并后，吉宝 (Keppel) 从其持有的星和股份中获得的潜在年度股息，将是第一通目前对集团利润贡献的十倍以上。
在回应投资者关于星和与第一通拟议合并的提问时，吉宝首席执行官Loh Chin Hua表示，合并后其在星和的持股将带来3400万新元的年度现金股息，而目前第一通的利润贡献仅为300万新元。
吉宝于周二（11月24日）宣布了这项拟议合并。根据协议，星和将向第一通的股东发行约6.517亿股新股作为对价。鉴于吉宝持有第一通83.9%的股权，该交易将使其最终持有星和23%的股份。
Loh表示，这项交易还将带来3.24亿新元的债务减免，这笔资金将注入其特别股息池。目前，这笔债务被合并计入吉宝的集团账目中。
吉宝预计，扩大后的星和将通过整合实现增长并从中受益。
交易宣布时，星和的股价为1.01新元。周四，该股收盘价为1.11新元。
Loh举例说明，星和股价在一年内若上涨0.10新元，可为吉宝所持股份的价值增加约5500万新元。
他补充说：“综合来看，这将在一年内带来约8800万新元的价值增值和股息。不再将第一通并表的好处，加上我们所持合并后实体股份的长期潜力，使这笔交易对吉宝而言非常有利。”
Loh在进一步阐述交易理由时表示，如果吉宝继续持有第一通，“我们将不得不为其技术栈投资、提升网络安全韧性，以及承担网络和频谱成本提供资金”。
他补充说：“我们还必须继续合并其业绩，包括我们在2026年上半年所见的那类亏损。”
他表示，在向Simba出售第一通的拟议交易被终止后，星和是唯一现实的合并伙伴。
Simba原计划以14亿新元现金收购第一通，但在其被发现违反频谱使用规定后，该交易宣告失败。与此同时，星和的全股票交易方案则是一些分析师和投资者的症结所在，他们一直在抛售吉宝的股票。
Loh说：“全股票交易对双方而言是合理的；它能让合并后的实体保留现金用于整合和增长。”
“对吉宝而言，这让我们能够参与到市场整合、竞争环境改善以及合并后实体实现协同效应所带来的上行收益中。”
他指出，该交易符合吉宝在2030年前实现轻资产化并将其非核心资产货币化的战略。
从交易完成日起的12个月锁定期结束后，吉宝将被允许脱售其星和股份。Loh表示，这可以通过在市场上逐步卖出股票、出售给战略或基金投资者、以实物形式分配股票，或结合这三种方式进行。
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