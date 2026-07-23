吉宝数据中心房地产信托筹备新加坡数据中心重建项目；上半年每单位派息增长11.3%

上半年净房地产收入同比增长15.1%至2亿1040万新元

该信托管理人首席执行官Loh Hwee Long表示，在内生驱动因素和收购的支撑下，数据中心需求的增长促使集团取得了更强劲的盈利。 照片来源：YEN MENG JIIN，《商业时报》

【新加坡】 吉宝数据中心房地产信托 (Keppel DC Reit) 管理层于周四（7月23日）表示，计划逐步腾出旗下的吉宝数据中心新加坡1号（KDC SGP 1），为潜在的重建项目做准备。

吉宝数据中心房地产信托管理人的首席执行官Loh Hwee Long在一次业绩电话会议上表示：“就KDC SGP 1而言，我们正在为该资产的潜在重建做准备。”

该数据中心是一座位于实龙岗北工业区的六层楼高托管设施，总建筑面积为225,956平方英尺。

该物业始建于1990年代，并于2001年改建为数据中心。之后，它在2013年完成了重大的翻新工程，以进一步提升数据中心的规格。

2026年上半年，KDC SGP 1的出租率为46.5%，而投资组合的整体出租率为92.5%。该中心目前有15家客户入驻，应占总收入为1650万新元。

该数据中心的加权平均租赁期限（Wale）为1.1年，土地契约将于2055年9月到期。

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他说：“从这个角度来看，我们将有一个循序渐进的缩减过程。”

这项可能重建数据中心的策略，是由于公司观察到其投资组合中的数据中心需求持续增长，尤其是来自超大规模科技企业的需求。

吉宝数据中心房地产信托的投资组合管理主管Charmaine Cai表示：“超大规模企业仍然是我们的重点关注对象，因为它们拥有强大的信贷背景，并对数据中心容量有持续的需求。”

超大规模企业占了该集团前十大客户的一半，其中最大的匿名客户就是一家超大规模企业，占投资组合租金收入的43.5%。

管理人表示，增长的进一步驱动力还来自于前期租约的积极续租调升和租金上调，以及对东京数据中心3号（Tokyo Data Centre 3）和吉宝数据中心新加坡3号及4号（Keppel DC SGP 3 & 4）剩余权益的收购。

2026年上半年的投资组合租金调升率约为10%，这反映了在此期间开始的续租情况。

此外，吉宝数据中心房地产信托指出，其位于澳大利亚悉尼Gore Hill科技园内的Gore Hill数据中心，在2026年第二季度以“强劲的费率”获得了新签和续签合同。

Cai表示：“我们预计，从2026年底起，（Gore Hill数据中心）资产的收入将翻倍，随着租赁工作的推进，还有进一步的增长空间。”

Loh说，在内生驱动因素和收购的支撑下，需求的增长促使集团取得了更强劲的盈利。

上半年业绩

在截至2026年6月30日的上半年，吉宝数据中心房地产信托的每单位派息（Distribution per unit, DPU）增长了11.3%，从去年同期的0.05133新元增至0.05714新元。

营收增长14.5%至2亿4200万新元，去年同期为2亿1130万新元。

上半年净房地产收入增长15.1%，从1亿8280万新元增至2亿1040万新元。

可派发收入同比增长18.5%，从1亿2710万新元增至1亿5070万新元。

在资本管理方面，截至6月30日，该房地产投资信托（Reit）的总杠杆率为34%，距离40%的门槛尚有约6亿7300万新元的债务空间。

上半年的平均债务成本为2.6%，同时其利息覆盖率保持在“6.9倍的健康水平”。

此次派息将于9月18日发放。

尽管盈利表现积极，但投资组合的出租率从2026年第一季度的95.6%下滑至92.5%。

截至6月30日，投资组合出租率为92.5%，这反映了其卡迪夫（Cardiff）数据中心的一份合同到期。

Loh指出，这个位于威尔士的数据中心是一项小型资产，对吉宝数据中心房地产信托投资组合的贡献不足0.5%。若不计入该资产，投资组合出租率为95.3%。

截至周四午间休市，该信托的单位价格下跌0.02新元或0.9%，至2.32新元。