吉宝数据中心房地产信托筹备新加坡数据中心重建项目；上半年每单位派息增长11.3%
上半年净房地产收入同比增长15.1%至2亿1040万新元
- 该信托管理人首席执行官Loh Hwee Long表示，在内生驱动因素和收购的支撑下，数据中心需求的增长促使集团取得了更强劲的盈利。 照片来源：YEN MENG JIIN，《商业时报》
本文由AI辅助翻译
【新加坡】 吉宝数据中心房地产信托 (Keppel DC Reit) 管理层于周四（7月23日）表示，计划逐步腾出旗下的吉宝数据中心新加坡1号（KDC SGP 1），为潜在的重建项目做准备。
吉宝数据中心房地产信托管理人的首席执行官Loh Hwee Long在一次业绩电话会议上表示：“就KDC SGP 1而言，我们正在为该资产的潜在重建做准备。”
该数据中心是一座位于实龙岗北工业区的六层楼高托管设施，总建筑面积为225,956平方英尺。
该物业始建于1990年代，并于2001年改建为数据中心。之后，它在2013年完成了重大的翻新工程，以进一步提升数据中心的规格。
2026年上半年，KDC SGP 1的出租率为46.5%，而投资组合的整体出租率为92.5%。该中心目前有15家客户入驻，应占总收入为1650万新元。
该数据中心的加权平均租赁期限（Wale）为1.1年，土地契约将于2055年9月到期。
他说：“从这个角度来看，我们将有一个循序渐进的缩减过程。”
这项可能重建数据中心的策略，是由于公司观察到其投资组合中的数据中心需求持续增长，尤其是来自超大规模科技企业的需求。
吉宝数据中心房地产信托的投资组合管理主管Charmaine Cai表示：“超大规模企业仍然是我们的重点关注对象，因为它们拥有强大的信贷背景，并对数据中心容量有持续的需求。”
超大规模企业占了该集团前十大客户的一半，其中最大的匿名客户就是一家超大规模企业，占投资组合租金收入的43.5%。
管理人表示，增长的进一步驱动力还来自于前期租约的积极续租调升和租金上调，以及对东京数据中心3号（Tokyo Data Centre 3）和吉宝数据中心新加坡3号及4号（Keppel DC SGP 3 & 4）剩余权益的收购。
2026年上半年的投资组合租金调升率约为10%，这反映了在此期间开始的续租情况。
此外，吉宝数据中心房地产信托指出，其位于澳大利亚悉尼Gore Hill科技园内的Gore Hill数据中心，在2026年第二季度以“强劲的费率”获得了新签和续签合同。
Cai表示：“我们预计，从2026年底起，（Gore Hill数据中心）资产的收入将翻倍，随着租赁工作的推进，还有进一步的增长空间。”
Loh说，在内生驱动因素和收购的支撑下，需求的增长促使集团取得了更强劲的盈利。
上半年业绩
在截至2026年6月30日的上半年，吉宝数据中心房地产信托的每单位派息（Distribution per unit, DPU）增长了11.3%，从去年同期的0.05133新元增至0.05714新元。
营收增长14.5%至2亿4200万新元，去年同期为2亿1130万新元。
上半年净房地产收入增长15.1%，从1亿8280万新元增至2亿1040万新元。
可派发收入同比增长18.5%，从1亿2710万新元增至1亿5070万新元。
在资本管理方面，截至6月30日，该房地产投资信托（Reit）的总杠杆率为34%，距离40%的门槛尚有约6亿7300万新元的债务空间。
上半年的平均债务成本为2.6%，同时其利息覆盖率保持在“6.9倍的健康水平”。
此次派息将于9月18日发放。
尽管盈利表现积极，但投资组合的出租率从2026年第一季度的95.6%下滑至92.5%。
截至6月30日，投资组合出租率为92.5%，这反映了其卡迪夫（Cardiff）数据中心的一份合同到期。
Loh指出，这个位于威尔士的数据中心是一项小型资产，对吉宝数据中心房地产信托投资组合的贡献不足0.5%。若不计入该资产，投资组合出租率为95.3%。
截至周四午间休市，该信托的单位价格下跌0.02新元或0.9%，至2.32新元。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
How I knew I was ready to retire at 50
Coinbase to expand Singapore operations, grow headcount to 200 despite global restructuring
Early payout from Philippines’ Maharlika Investment Fund raises eyebrows over its true nature
Lermit Road bungalow owned by family of Dennis Lee’s son on the market at S$98.8 million