吉宝将通过新私募基金脱售六座石油钻井平台，价值12亿新元

未来可能脱售的另外四座未完工钻井平台，或将带来约13亿新元的现金收益

吉宝表示，脱售六座石油钻井平台将使其管理资产规模增加约39亿新元。 照片：YEN MENG JIIN、商业时报

【新加坡】资产管理公司吉宝 (Keppel) 周一（7月27日）宣布，计划通过一支新的私募基金将多达10座石油钻井平台货币化，第一步是脱售六座在役钻井平台，价值约12亿新元。

该公司指出，预计将通过其间接子公司 Rigco 从首批脱售交易中获得约6.11亿新元的现金对价。

吉宝表示，将确认约9200万新元的会计亏损，其中包括将外汇换算亏损转入损益表。这笔亏损将被记入其定于7月30日公布的上半年财务业绩中。

吉宝指出，预计该交易将使其管理资产规模增加约39亿新元。

作为新成立的吉宝岸外基金（Keppel Offshore Fund, 简称 KOF）的管理人，吉宝表示将赚取经常性管理费、某些咨询费，以及通过其在基金中保留的股份获得部分利润分配。

吉宝的间接子公司以及投资管理公司 Apollo 已同意认购该新基金的有限合伙权益。

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吉宝在其交易所文件中指出，除了最初的六座在役钻井平台外，公司还计划在2027年至2028年期间，在满足特定条件的前提下，逐步完成并可能向吉宝岸外基金（KOF）脱售另外四座钻井平台。吉宝补充说，这四座钻井平台的建造将使用 Rigco 保留的现有现金来提供资金。

这可能为吉宝带来总计约13亿新元的现金收益。

吉宝首席执行官 Loh Chin Hua 指出，该交易「为逐步将遗留钻井平台货币化建立了一条清晰的路径」。

他补充道：「与此同时，通过我们在吉宝岸外基金的股份，我们将与我们的有限合伙人 Apollo 一起，继续投资于一支高质量的现代化钻井平台船队，这使我们能够从钻井平台市场改善的长期前景和供应紧张的局面中受益。」

该公司表示，尽管 Rigco 持有的13座遗留钻井平台中剩下的三座未包含在此次交易中，但公司将「探索各种方案」将其货币化。

在该公告发布前， 吉宝 股价周一收盘下跌0.9%（0.10新元），报11.35新元。