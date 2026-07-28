吉宝提前完成1000亿新元的资产管理规模目标

年初至今，其基础设施、房地产和互联互通领域的私募基金新增了135亿新元的资产管理规模

这一增长主要得益于从全球有限合伙人处获得的约78亿新元新资本承诺。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

[新加坡] 全球资产管理和运营商 吉宝 (Keppel) 于周二（7月28日）宣布，已提前超越其原定于2026年底实现的1000亿新元中期资产管理规模（FUM）目标。

年初至今，该集团的基础设施、房地产和互联互通领域的私募基金新增了约135亿新元的资产管理规模。这一增长主要得益于从全球有限合伙人处获得的约78亿新元新资本承诺。

这些新承诺涵盖多支私募基金和投资工具，包括 Aermont Fund VI、吉宝教育资产基金II (Keppel Education Asset Fund II)，以及与一家专注于基础设施和数据中心投资的主权财富基金设立的独立管理账户。

吉宝首席执行官 Loh Chin Hua 表示：“随着我们资产管理规模的持续增长，这形成了一个飞轮效应，能同时扩大我们的资产管理收入和运营收入。

“除了运营和维护Bifrost海缆系统和新的吉宝萨克拉热电联产厂 (Keppel Sakra Cogen Plant) 等资产所带来的经常性费用收入外，我们还能通过我们的发起人股份和联合投资产生更强劲的盈利和现金流。”

他补充说，公司的首要重点仍然是旗下基金的投资表现，以支持资产管理规模的持续增长。

吉宝表示：“吉宝的私募基础设施策略迄今已获得77亿新元的股权承诺，这提供了强大的资本池，用于寻求超过220亿新元且不断增长的收购项目储备。”

公司表示，这些募资成果预计不会对公司本财年的每股收益或每股有形净资产产生重大影响。